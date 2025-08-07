"Кой си ти, че да ми казваш?": Спор за дини в село до Пловдив прерасна в погром

© Plovdiv24.bg В Златитрап лятото определено е горещо. На 29 юли след 19 ч., в селото се е имало саморазправа, която е завършила със счупени стъкла, спукани гуми и задържани мъже с дървени сапове.



По първоначална информация от МВР до ситуацията се стигнало след междусъседска свада. Причината е кой и къде да има право да продава дини.



Според свидетели конфликтът пламнал, след като един от мъжете заявил на новопоявил се търговец от Златитрап, че няма работа тук и да отива да продава в съседно село.



Той му отвърнал: "Кой си ти, че да ми казваш къде да продавам?“



Малко по-късно, обидената страна се върнала вече с подкрепление – няколко приятели.



Търговецът бил обграден, докато се намирал в своя товарен автомобил.



Свидетели, видели всичко отблизо твърдят, че ситуацията е ескалирала бързо, а агресията у хората е била страшна.



Пристигналите на място екипи на РУ-Стамболийски установили, че върху возилото е нанесен сериозен удар – три счупени стъкла, повредено странично огледало и цели шест спукани гуми. От полицията уточняват, че са използвани дървени сапове.



Извършителите са задържани в рамките на бързо производство по чл. 216 от Наказателния кодекс (повреждане на чуждо имущество), а разследването продължава. Разпитват се свидетели, за да се изясни напълно картината на събитията.