|"Кой си ти, че да ми казваш?": Спор за дини в село до Пловдив прерасна в погром
По първоначална информация от МВР до ситуацията се стигнало след междусъседска свада. Причината е кой и къде да има право да продава дини.
Според свидетели конфликтът пламнал, след като един от мъжете заявил на новопоявил се търговец от Златитрап, че няма работа тук и да отива да продава в съседно село.
Той му отвърнал: "Кой си ти, че да ми казваш къде да продавам?“
Малко по-късно, обидената страна се върнала вече с подкрепление – няколко приятели.
Търговецът бил обграден, докато се намирал в своя товарен автомобил.
Свидетели, видели всичко отблизо твърдят, че ситуацията е ескалирала бързо, а агресията у хората е била страшна.
Пристигналите на място екипи на РУ-Стамболийски установили, че върху возилото е нанесен сериозен удар – три счупени стъкла, повредено странично огледало и цели шест спукани гуми. От полицията уточняват, че са използвани дървени сапове.
Извършителите са задържани в рамките на бързо производство по чл. 216 от Наказателния кодекс (повреждане на чуждо имущество), а разследването продължава. Разпитват се свидетели, за да се изясни напълно картината на събитията.
