Йордан Йовчев.
"Регистрирахме листата на коалиция "Прогресивна България“ за 17 МИР – Пловдив област. Водач е генерал-майор Иван Лалов, а в екипа са доказани професионалисти и общественици – сред тях олимпийският вицешампион Йордан Йовчев, както и експерти от различни области“, заяви председателят на ПП "Движение Нашият Народ“ и мандатоносител на коалицията Атанас Калчев.
По думите му участието му в листата е част от усилията на коалицията да предложи нов подход в политиката.
"Като председател на ПП "Движение Нашият Народ“ и мандатоносител на коалицията, участието ми в тази листа е с цел да работим заедно за една по-справедлива, подредена и прогресираща България. Вярвам, че с позитивна кампания и ясни цели можем да върнем нормалността и доверието в политиката и да дадем нова перспектива за развитието на страната ни“, посочи Калчев.
Листата на коалиция "Прогресивна България“ за 17 МИР – Пловдив област:
Иван Тодоров Лалов
Йордан Йовчев Йовчев
Галин Неделчев Дурев
Димитър Балев Балев
Петър Василев Янков
Павлина Ангелова Ковачева
Атанас Стефанов Калчев
Стефан Иванов Цанков
Иван Запрянов Мавродиев
Рангел Георгиев Матански
Димитър Иванов Иванов
Албена Черкезова Костадинова
Люба Георгиева Кирева
Владислава Илиева Казакова
Джунейт Рефик Яшар
Костадин Георгиев Апостолов
Румен Димитров Пергелов
Елена Василева Пашикова
Стоянка Георгиева Вълчева
Рангел Тодоров Николов
Борислав Иванов Еленов
Ангел Георгиев Ковачев
Сергей Пройчев
преди 2 мин.
И тях ги е ударил левия бряг.
