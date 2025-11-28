ИЗПРАТИ НОВИНА
Кметът на Цалапица: За 9 лева отидох до София
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:30
Кметът на Цалапица Ивайло Данаилов сподели впечатленията си от пътуване с влак до София, предпочитайки обществения транспорт пред личния автомобила.

Данаилов е поканен да участва в дискусия в Народното събрание и на следващия ден в Националния съвет на Младежката организация на БСП, като и двата форума се провеждат в центъра на столицата.

"Защо да се боря с трафика и паркирането, след като мога да пътувам спокойно и без напрежение?“, споделя той.

Кметът останал приятно изненадан от удобствата във влака-топъл и чист вагон, контакти за зареждане на мобилни устройства и широки седалки, всичко това във втора класа. Пътуването продължило около два часа, през които Данаилов успял да свърши задачи, които зад волана не биха били възможни.

Цената на билета от 9 лева също впечатлила кмета. В сравнение с колата, която би била по-бърза с 30–40 минути, пътуването с влак е значително по-евтино, по-спокойно и без грижи за паркиране.

"Слязох на Централна гара в София, взех метрото до хотела и не съм мислил нито секунда къде да паркирам. Чисто удоволствие“, коментира Данаилов.

Той призова всеки, който планира пътуване до София или в града, да обмисли влака като удобен, екологичен и спокоен вариант за придвижване.







