ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Катастрофа в събота сутрин затвори път в Пловдивско
Освен материалните щети, няма информация за пострадали. От АПИ съобщиха, че пътят вече е отворен за преминаване.
Шофирайте внимателно.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Учебните заведения в Асеновград са готови да посрещнат своите въз...
15:23 / 12.09.2025
Стартира процедура по премахване на изоставени автомобили в Асено...
13:06 / 12.09.2025
Кметът на Хисаря: Наредихме се до европейски курорти от ранга на ...
17:11 / 11.09.2025
Мечка и малките й слязоха в района на водопад "Сучурум" в Карлово...
17:18 / 10.09.2025
Хиляди се събраха по площадите на Маноле и Крислово
22:30 / 09.09.2025
Продължава липсата на пътна маркировка и мантинели в участък от п...
18:58 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
12:12 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
Честито на Кеворк Кеворкян
13:45 / 11.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS