Катастрофа в събота сутрин затвори път в Пловдивско

Удар между леки автомобили затвори пътя за пловдивското село Златитрап, информира Plovdiv24.bg. Във фейсбук шофьори предупреждават за произшествието, както и че не може да се продължи.



Освен материалните щети, няма информация за пострадали. От АПИ съобщиха, че пътят вече е отворен за преминаване.



Шофирайте внимателно.