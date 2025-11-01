ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Има загинал в катастрофата между два мотора край Пловдив
Според очевидци двата мотора са се движили един след друг. По неясни до момента причини вторият мотоциклетист се е блъснал в първия. За съжаление водачът е загинал на място.
В момента огледът продължава, а движението в участъка е силно затруднено. Шофьорите да използват обходни маршрути и да се движат с повишено внимание!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Шофьор: Има два премазани мотора, вероятно и жертва, не тръгвайте...
12:37 / 01.11.2025
Община "Родопи" с 14 одобрени проекта за финансиране в Национален...
19:29 / 31.10.2025
Възстановиха движението по пътя Пловдив-Смолян
19:21 / 31.10.2025
4.3 милиона лева потичат към пловдивско село
15:02 / 31.10.2025
Пловдивчани да внимават, ако искат да стигнат до това любимо родо...
06:00 / 30.10.2025
Пловдивско село остана без вода
19:44 / 29.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости
15:58 / 30.10.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Честито на Иван Иванов!
19:26 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS