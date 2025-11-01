Има загинал в катастрофата между два мотора край Пловдив

© 63-годишен мъж е загинал в тежката катастрофа между два мотора на пътя Пловдив – Калояново, за която Plovdiv24.bg съобщи по-рано днес. Инцидентът е станал около 10:30 часа на разклона за село Царимир.



Според очевидци двата мотора са се движили един след друг. По неясни до момента причини вторият мотоциклетист се е блъснал в първия. За съжаление водачът е загинал на място.



В момента огледът продължава, а движението в участъка е силно затруднено. Шофьорите да използват обходни маршрути и да се движат с повишено внимание!