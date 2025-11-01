Шофьор: Има два премазани мотора, вероятно и жертва, не тръгвайте натам!

© Plovdiv24.bg Архивна снимка Ако имате път към Хисаря/Карлово, ви съветвам да отложите с няколко часа. След изхода на Граф Игнатиево има 2 премазани мотора, вероятно и жертва и задръстването е от изхода на Труд.



Минава се, но бавно. Има трафик и още от кръговото на влизане към Труд от Пловдив. Това съобщи шофьор в социалната мрежа Фейсбук.



От своя страна АПИ потвърди за инцидента:



Временно движението по път II-64 Пловдив – Карлово в района на Царимир се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП. Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция".