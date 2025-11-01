ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьор: Има два премазани мотора, вероятно и жертва, не тръгвайте натам!
Минава се, но бавно. Има трафик и още от кръговото на влизане към Труд от Пловдив. Това съобщи шофьор в социалната мрежа Фейсбук.
От своя страна АПИ потвърди за инцидента:
Временно движението по път II-64 Пловдив – Карлово в района на Царимир се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП. Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция".
|
