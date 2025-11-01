ИЗПРАТИ НОВИНА
МВР Пловдив официално за фаталния сблъсък между два мотора
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:23
©
Моторист е загинал в катастрофа днес на пътя Пловдив - Карлово, съобщиха от ОД МВР. Сигналът е получен около 10.30 ч. - край разклона за Царимир мотоциклет се блъснал в друг мотор, който се движил пред него.

От екип на спешна помощ е констатирана смъртта на водача на първото превозно средство, на около 60-годишна възраст. На местопроизшествието е извършен оглед,разследват се причините за настъпилия пътен инцидент.



01.11.2025 Има загинал в катастрофата между два мотора край Пловдив
01.11.2025 Шофьор: Има два премазани мотора, вероятно и жертва, не тръгвайте натам!






