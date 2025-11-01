МВР Пловдив официално за фаталния сблъсък между два мотора

© Моторист е загинал в катастрофа днес на пътя Пловдив - Карлово, съобщиха от ОД МВР. Сигналът е получен около 10.30 ч. - край разклона за Царимир мотоциклет се блъснал в друг мотор, който се движил пред него.



От екип на спешна помощ е констатирана смъртта на водача на първото превозно средство, на около 60-годишна възраст. На местопроизшествието е извършен оглед,разследват се причините за настъпилия пътен инцидент.



