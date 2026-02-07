ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Хванаха пенсионер от Родопите с дрога
Това е пореден случай в Родопите. Възрастта за дрога хем намалява, хем се увеличава. Само преди дни друг пенсионер бе осъден за притежание на наркотици. 1,84 грама марихуана му костваха същия размер на финансова санкция в евро.
И при двамата подсъдими случаите бяха определени като "маловажни“, а магистратите ги освободиха от наказателна отговорност.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Официално откриха Младежкия център на Асеновград
13:30 / 06.02.2026
Нова автобусна линия заменя маршрутка №5, напрежение в Строево
10:48 / 06.02.2026
Моторист е с опасност за живота след тежък сблъсък до Пловдив
11:57 / 05.02.2026
След ремонт за 4 милиона и две седмици работа една от най-известн...
10:37 / 05.02.2026
Баба Кева от Зелениково стана на 100 години
22:30 / 02.02.2026
Показаха най-вкусните станимашки сармички
15:46 / 02.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
08:56 / 05.02.2026
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
21:51 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS