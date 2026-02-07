Хванаха пенсионер от Родопите с дрога

© Илюстративна снимка Пенсионер от Родопите е бил хванат с дрога. Количество е 1,21 грама канабис, но той ще трябва да плати глоба в размер на 511 евро.



Това е пореден случай в Родопите. Възрастта за дрога хем намалява, хем се увеличава. Само преди дни друг пенсионер бе осъден за притежание на наркотици. 1,84 грама марихуана му костваха същия размер на финансова санкция в евро.



И при двамата подсъдими случаите бяха определени като "маловажни“, а магистратите ги освободиха от наказателна отговорност.



