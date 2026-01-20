ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Хисаря - лицето на българския балнео и здравен туризъм във Виена
Пред професионалната австрийска публика Хисаря бе откроен като място, където хилядолетната история, силата на минералната вода и модерният начин на живот се срещат в едно пълноценно туристическо преживяване.
Фокусният форум "България – от римската античност към модерна термална дестинация“ бе открит от Н. Пр. Десислава Найденова, посланик на Република България в Австрия. В програмата силен акцент постави презентацията на д-р Меглена Плугчиева, посланик на Български съюз по балнеология и СПА туризъм, която подчерта изключителния природен потенциал на страната ни - с над 600 минерални извора и на водещо място в Европа по богатство на минерални води.
В рамките на националното представяне, организирано от Български съюз по балнеология и СПА туризъм с подкрепата на Министерство на туризма на Република България, Хисаря зае централно място и бе представен като град, в който римското наследство не е просто история. Особено силно прозвуча оценката на проф. Ханс Хорник, президент на Научния комитет на Европейска асоциация на историческите термални градове, който представи Хисаря като най-новия член на асоциацията.
По думите му градът е "ярък пример за модерен европейски термален център, който развива бъдещето си, без да губи своята автентичност и лечебна идентичност“.
Той подчерта, че Хисаря съчетава доказан лечебен ресурс, ясно разпознаваема историческа среда и визия за устойчиво развитие, насочена към здравето и качеството на живот.
С вдъхновяващо послание към гостите, сред които представители на Федералното министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Австрия, дипломати, медии и туроператори, се обърна и кметът на община Хисаря Ива Вълчева.
"Хисаря е град, в който водата, историята и грижата за човека вървят заедно. Нашата задача е целенасочено да развиваме дестинацията като място за профилактика, рехабилитация и културен туризъм. Хисаря предлага много повече от балнеолечение, той е отправна точка към изследването на богато културно и историческо пътуване.“
Пред австрийската публика бяха представени и други туристически акценти в общината- Тракийският култов център край Старосел, сред най-значимите в България, както и село Старо Железаре, превърнало се в международно разпознаваема арт дестинация със своите стенописи и културни събития. Те бяха посочени като естествено допълнение към здравния туризъм и възможност за по-дълъг, по-емоционален и пълноценен престой.
С представянето си във Виена, подкрепено от Министерство на Туризма, БУБСПА и авторитетната оценка на проф. Ханс Хорник, Хисаря затвърди позициите си като модерна, вдъхновяваща и конкурентна европейска термална дестинация, едно от ярките лица на България в балнео и здравния туризъм.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
63-годишна жена е загиналата шофьорка от тежката катастрофа в Пло...
10:23 / 19.01.2026
Масов бой между роми в Хисаря
21:02 / 18.01.2026
Собственикът на най-коментираната къща в Асеновград: Не знаех, че...
15:45 / 16.01.2026
Обявиха частично бедствено положение в Асеновград
13:44 / 16.01.2026
Посегнаха и на манастира в Белащица - три пъти
09:08 / 16.01.2026
60-годишен водопровод остави Асеновград за 48 часа без вода, днес...
09:06 / 15.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS