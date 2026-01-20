ИЗПРАТИ НОВИНА
Хисаря - лицето на българския балнео и здравен туризъм във Виена
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 23:00 / 20.01.2026
©
Община Хисаря се представи впечатляващо като една от най- разпознаваемите и атрактивни български дестинации за здравен, СПА и уелнес туризъм по време на международното туристическо изложение FERIEN във Виена.

Пред професионалната австрийска публика Хисаря бе откроен като място, където хилядолетната история, силата на минералната вода и модерният начин на живот се срещат в едно пълноценно туристическо преживяване.

Фокусният форум "България – от римската античност към модерна термална дестинация“ бе открит от Н. Пр. Десислава Найденова, посланик на Република България в Австрия. В програмата силен акцент постави презентацията на д-р Меглена Плугчиева, посланик на Български съюз по балнеология и СПА туризъм, която подчерта изключителния природен потенциал на страната ни - с над 600 минерални извора и на водещо място в Европа по богатство на минерални води.

В рамките на националното представяне, организирано от Български съюз по балнеология и СПА туризъм с подкрепата на Министерство на туризма на Република България, Хисаря зае централно място и бе представен като град, в който римското наследство не е просто история. Особено силно прозвуча оценката на проф. Ханс Хорник, президент на Научния комитет на Европейска асоциация на историческите термални градове, който представи Хисаря като най-новия член на асоциацията.

По думите му градът е "ярък пример за модерен европейски термален център, който развива бъдещето си, без да губи своята автентичност и лечебна идентичност“.

Той подчерта, че Хисаря съчетава доказан лечебен ресурс, ясно разпознаваема историческа среда и визия за устойчиво развитие, насочена към здравето и качеството на живот.

С вдъхновяващо послание към гостите, сред които представители на Федералното министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Австрия, дипломати, медии и туроператори, се обърна и кметът на община Хисаря Ива Вълчева.

"Хисаря е град, в който водата, историята и грижата за човека вървят заедно. Нашата задача е  целенасочено да развиваме дестинацията като място за профилактика, рехабилитация и културен туризъм. Хисаря предлага много повече от балнеолечение, той е отправна точка към изследването на богато културно и историческо пътуване.“

Пред австрийската публика бяха представени и други туристически акценти в общината- Тракийският култов център край Старосел, сред най-значимите в България, както и село Старо Железаре, превърнало се в международно разпознаваема арт дестинация със своите стенописи и културни събития. Те бяха посочени като естествено допълнение към здравния туризъм и възможност за по-дълъг, по-емоционален и пълноценен престой.

С представянето си във Виена, подкрепено от Министерство на Туризма, БУБСПА и авторитетната оценка на проф. Ханс Хорник, Хисаря затвърди позициите си като модерна, вдъхновяваща и конкурентна европейска термална дестинация, едно от ярките лица на България в балнео и здравния туризъм.







