Хиляди туристи са посетили пещерата край Асеновград

© Пещера "Добростански бисер“ край Асеновград приключи активния си туристически сезон. Това е един от най-красивите обекти в региона, привличащ хиляди туристи всяка година. В рамките на петте месеца, през които беше отворена за посетители (от 1-ви май до 30-ти септември), пещерата е посетена от около 5740 души. Общите приходи от обекта, постъпили в бюджета на ОП "Туризъм“ – Асеновград, възлизат на 41 035 лв. За сравнение, през същия период на 2024 г., пещерата е била посетена от около 5600 туристи, като тогава приходите са достигнали 36 114 лв.



Част от посетителите, разгледали "Добростански бисер“, са жители на различни краища на България. Многобройни са и чуждестранните туристи от Италия, Русия, Германия, Испания, Румъния, Полша, Турция, Гърция, Швейцария, Англия, Финландия, Холандия, Китай и САЩ.



Според наблюденията на ОП "Туризъм“ към община Асеновград, интересът към тази природна забележителност нараства с всяка изминала година. Пещера "Добростански бисер“ е отворена за посещения от май до септември, тъй като през останалата част от годината в нея зимуват колонии от прилепи, които не бива да бъдат обезпокоявани. Обектът се намира над с. Добростан, община Асеновград, и е едно от емблематичните природни богатства в региона.