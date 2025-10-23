ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хиляди туристи са посетили пещерата край Асеновград
Част от посетителите, разгледали "Добростански бисер“, са жители на различни краища на България. Многобройни са и чуждестранните туристи от Италия, Русия, Германия, Испания, Румъния, Полша, Турция, Гърция, Швейцария, Англия, Финландия, Холандия, Китай и САЩ.
Според наблюденията на ОП "Туризъм“ към община Асеновград, интересът към тази природна забележителност нараства с всяка изминала година. Пещера "Добростански бисер“ е отворена за посещения от май до септември, тъй като през останалата част от годината в нея зимуват колонии от прилепи, които не бива да бъдат обезпокоявани. Обектът се намира над с. Добростан, община Асеновград, и е едно от емблематичните природни богатства в региона.
