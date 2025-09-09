ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Хиляди се събраха по площадите на Маноле и Крислово
В Крислово на площада събитието започна с изпълнения на детския и юношеските фолклорни състави. Хореографът Живко Тонев бе подготвил програма с влашко хоро, ръченица и тракийски танци. След тях няколко песни изпълниха и женската певческа група "От извора“, които бяха пременени в новите си носии.
"Радвам се, че виждам толкова гости в Крислово. Искам да ви поздравя за двойния празник – Рождество на Пресвета Богородица и традиционния събор. Пожелавам ви да се забавлявате, да се насладите на хубава народна музика и весело изкарване на празника“, поздрави присъстващите кметът на Крислово Димитър Андреев. Той апелира към всички млади хора – да насърчават децата си към българското, към родното, към народното творчество.
След него поздрав към жителите и гостите на събора в Крислово отправи и кметът на Община Марица Димитър Иванов. "Щастлив съм, че сме заедно, за да споделим големия християнски празник – Рождество Богородично. Желая на всички много здраве и късмет! Нека Божията майка закриля и пази вашите домове, семейства, вашето село и България. Честит празник! Бъдете живи и здрави“, заяви Димитър Иванов. Той покани Димитър Андреев да поведе хорото под звуците на тракийската песен "Ивано, мари Иванке“.
В Маноле празникът започна още от сутринта с детски футболен турнир за Футбол 9 (2014 – 2015 г.) и Футбол 5 (2017 г.). Осем отбора премериха сили в надпреварата, а кметът на Маноле Стоил Дишев награди всички с купи и медали. Малко по-късно тържествата продължиха на площада с програма, подготвена от НЧ "Просвета – 1927 г.“. Пред публиката първо се явиха най-малките самодейци от танцов състав "Зорница“ с ръководител Генчо Тодоров. А след тях магията на фолклора показаха юношеските и младежки състави към читалището. По традиция Стоил Дишев награди най-стария жител на Маноле – дядо Димитър, който е на 96 години, както и най-младия жител Запрян Енев, който е едва на двадесет дни.
Интерес за манолци бе произведената специално за събора лютеница "Бяла Стана“. Тя е направена по тайна рецепта на бабите от самодейния състав "Манолски славеи“. Любов, старание и опит е вложено във всяко бурканче лютеница, на което грееха известни лица от селото.
Кметът на Община Марица Димитър Иванов поздрави за празника всички жители и гости на събора в родното му Маноле и заедно със Стоил Дишев поведоха хорото. В разгара на тържеството десетминутна заря огря небето за радост на присъстващите. След това хорото поведе майката на футболната легенда Христо Стоичков – Пенка заедно с Димитър Иванов и кметовете на общината.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Продължава липсата на пътна маркировка и мантинели в участък от п...
18:58 / 09.09.2025
Двама са в болница след ПТП в Пловдивско, води се разследване
12:08 / 09.09.2025
Мечка стръвница нападна и уби четири агнета в манастира край Сопо...
10:36 / 09.09.2025
Четвърти ден издирват мъж, изчезнал край Пазарджик
16:47 / 08.09.2025
Страховита среднощна каскада в Асеновград! Кола се заби в жилищна...
11:37 / 08.09.2025
За трети път ЧСИ продава палат в пловдивския Бевърли Хилс, цената...
15:44 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Арменските думи, които сме запазили и до днес в българския език
17:44 / 07.09.2025
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS