Хиляди се събраха по площадите на Маноле и Крислово
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 22:30
©
виж галерията
Хиляди се събраха на съборите в Маноле и Крислово по повод традиционните празници в двете села за Рождество на Света Богородица.

В Крислово на площада събитието започна с изпълнения на детския и юношеските фолклорни състави. Хореографът Живко Тонев бе подготвил програма с влашко хоро, ръченица и тракийски танци. След тях няколко песни изпълниха и женската певческа група "От извора“, които бяха пременени в новите си носии.

"Радвам се, че виждам толкова гости в Крислово. Искам да ви поздравя за двойния празник – Рождество на Пресвета Богородица и традиционния събор. Пожелавам ви да се забавлявате, да се насладите на хубава народна музика и весело изкарване на празника“, поздрави присъстващите кметът на Крислово Димитър Андреев. Той апелира към всички млади хора – да  насърчават децата си към българското, към родното, към народното творчество.

След него поздрав към жителите и гостите на събора в Крислово отправи и кметът на Община Марица Димитър Иванов. "Щастлив съм, че сме заедно, за да споделим големия християнски празник – Рождество Богородично. Желая на всички много здраве и късмет! Нека Божията майка закриля и пази вашите домове, семейства, вашето село и България. Честит празник! Бъдете живи и здрави“, заяви Димитър Иванов. Той покани Димитър Андреев да поведе хорото под звуците на тракийската песен "Ивано, мари Иванке“.

В Маноле празникът започна още от сутринта с детски футболен турнир за Футбол 9 (2014 – 2015 г.) и Футбол 5 (2017 г.). Осем отбора премериха сили в надпреварата, а кметът на Маноле Стоил Дишев награди всички с купи и медали. Малко по-късно тържествата продължиха на площада с програма, подготвена от НЧ "Просвета – 1927 г.“. Пред публиката първо се явиха най-малките самодейци от танцов състав "Зорница“ с ръководител Генчо Тодоров. А след тях магията на фолклора показаха юношеските и младежки състави към читалището. По традиция Стоил Дишев награди най-стария жител на Маноле – дядо Димитър, който е на 96 години, както и най-младия жител Запрян Енев, който е едва на двадесет дни.

Интерес за манолци бе произведената специално за събора лютеница "Бяла Стана“. Тя е направена по тайна рецепта на бабите от самодейния състав "Манолски славеи“. Любов, старание и опит е вложено във всяко бурканче лютеница, на което грееха известни лица от селото.

Кметът на Община Марица Димитър Иванов поздрави за празника всички жители и гости на събора в родното му Маноле и заедно със Стоил Дишев поведоха хорото. В разгара на тържеството десетминутна заря огря небето за радост на присъстващите. След това хорото поведе майката на футболната легенда Христо Стоичков – Пенка заедно с Димитър Иванов и кметовете на общината.







