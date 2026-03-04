Вой на сирени от пожарни стресна задрямалите пловдивчани в късния следобед. Автомобилите заминаха в посока към централни гробища, сигнализира читател наВ Пловдив няма ситуация. Изпратени са два екипа в Асеновград, където има горящ покрив на новострояща се къща. Запалила се е изолацията на покрива. Няма пострадали хора, уточниха от пресцентъра на пожарната.