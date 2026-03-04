ЗАРЕЖДАНЕ...
Гори новострояща се къща в Асеновград
© Фейсбук
В Пловдив няма ситуация. Изпратени са два екипа в Асеновград, където има горящ покрив на новострояща се къща. Запалила се е изолацията на покрива. Няма пострадали хора, уточниха от пресцентъра на пожарната.
Още от категорията
/
Шофьор се издирва, след като блъсна мъж, приет в болница със счупен таз и множество наранявания
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
До Пловдив откриха паметник на Левски, дарителят е чужд бизнесмен...
22:35 / 03.03.2026
Над 1600 заявления за безплатна подмяна на отоплителните уреди са...
17:07 / 03.03.2026
Жена заби нож в тялото на 21-годишен младеж край Пловдив
11:36 / 02.03.2026
Започна изграждането на ново трасе до кръговото на пътя Асеновгра...
11:02 / 02.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.