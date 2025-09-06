ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голям пожар край Сопот
Силният вятър затруднява работата на пожарникарите, но към момента няма опасност за близките населени места. Въпреки това огънят се намира в близост до пречиствателната станция на Сопот, което изисква повишено внимание.
Борбата с огнената стихия продължава, а екипите следят развитието на пожара, за да предотвратят разпространението му.
