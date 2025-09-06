ИЗПРАТИ НОВИНА
Голям пожар край Сопот
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:34Коментари (0)242
Пожарни екипи се борят с огън, който гори сухи треви, храсти и стърнища в района на Сопот. В гасенето участват общо 6 екипа огнеборци от Карлово, Пловдив и Хисар.

Силният вятър затруднява работата на пожарникарите, но към момента няма опасност за близките населени места. Въпреки това огънят се намира в близост до пречиствателната станция на Сопот, което изисква повишено внимание.

Борбата с огнената стихия продължава, а екипите следят развитието на пожара, за да предотвратят разпространението му.







