Голям пожар край Сопот

© Пожарни екипи се борят с огън, който гори сухи треви, храсти и стърнища в района на Сопот. В гасенето участват общо 6 екипа огнеборци от Карлово, Пловдив и Хисар.



Силният вятър затруднява работата на пожарникарите, но към момента няма опасност за близките населени места. Въпреки това огънят се намира в близост до пречиствателната станция на Сопот, което изисква повишено внимание.



Борбата с огнената стихия продължава, а екипите следят развитието на пожара, за да предотвратят разпространението му.