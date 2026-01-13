Двойната смърт в Пловдивско е заради задушаване от газов котлон

© Архивна снимка В РУ-Хисаря е започнато досъдебно производство във връзка с настъпила смърт на двама мъже.



Починалите са на около 70-годишна възраст, гръцки граждани. Безжизнените им тела са открити днес преди обед на адрес в Хисаря, след като съсед съобщил на тел. 112, че от няколко дни мъжете не са забелязвани.



При първоначалния оглед не са констатирани следи от насилие. Предполага се, че смъртта на двамата е настъпила поради задушаване от газов котлон, пригоден за отопляване.



Действията по разследване на причините и обстоятелствата около инцидента продължават под наблюдение на прокуратурата.



Повече за случая четете тук.