|Двойната смърт в Пловдивско е заради задушаване от газов котлон
Починалите са на около 70-годишна възраст, гръцки граждани. Безжизнените им тела са открити днес преди обед на адрес в Хисаря, след като съсед съобщил на тел. 112, че от няколко дни мъжете не са забелязвани.
При първоначалния оглед не са констатирани следи от насилие. Предполага се, че смъртта на двамата е настъпила поради задушаване от газов котлон, пригоден за отопляване.
Действията по разследване на причините и обстоятелствата около инцидента продължават под наблюдение на прокуратурата.
Повече за случая четете тук.
