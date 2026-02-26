Двойна радост в голямо пловдивско село!

© Двойна радост споходи жителите на пловдивското село Цалапица в навечерието на пролетта. Подранил щъркел се завърна в гнездото си до местния стадион, а появата му съвпадна с най-хубавата вест за всяко населено място – раждането на поредния нов жител.



Символ на нов живот



В Цалапица съществува красива традиция специална лампа да пулсира и да озарява центъра при всяко раждане на дете. Тя отново беше включена, за да отбележи появата на малкото съкровище в общността.



"Нека светлината ѝ бъде символ на новото начало, надеждата и радостта за всички ни!", написа кметът на селото Ивайло Данаилов в официалния си профил в социалните мрежи, като пожела здраве, късмет и безгрижно детство на най-новия жител.



Безопасен дом за птиците



Освен емоциите около бебето и завърналите се щъркели, кметът сподели и важна новина за сигурността на пернатите гости. След проведени разговори с електроразпределителното дружество ЕВН България, инфраструктурният проблем с опасните жици е успешно решен.



"Използвам случая да благодаря на ЕВН България, които след многократните ми молби повдигнаха новоизградените гнезда от жиците и ги поставиха на специални стойки", допълни Данаилов.



По този начин е осигурен по-безопасен дом за щъркелите, което гарантира спокойствието както на птиците, така и на всички жители на Цалапица.