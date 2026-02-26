ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Двойна радост в голямо пловдивско село!
Символ на нов живот
В Цалапица съществува красива традиция специална лампа да пулсира и да озарява центъра при всяко раждане на дете. Тя отново беше включена, за да отбележи появата на малкото съкровище в общността.
"Нека светлината ѝ бъде символ на новото начало, надеждата и радостта за всички ни!", написа кметът на селото Ивайло Данаилов в официалния си профил в социалните мрежи, като пожела здраве, късмет и безгрижно детство на най-новия жител.
Безопасен дом за птиците
Освен емоциите около бебето и завърналите се щъркели, кметът сподели и важна новина за сигурността на пернатите гости. След проведени разговори с електроразпределителното дружество ЕВН България, инфраструктурният проблем с опасните жици е успешно решен.
"Използвам случая да благодаря на ЕВН България, които след многократните ми молби повдигнаха новоизградените гнезда от жиците и ги поставиха на специални стойки", допълни Данаилов.
По този начин е осигурен по-безопасен дом за щъркелите, което гарантира спокойствието както на птиците, така и на всички жители на Цалапица.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Възстановяват най-старото килийно училище в Родопската яка
21:53 / 25.02.2026
Маршрутка се запали в Асеновград
15:18 / 25.02.2026
Част от Асеновргад е под вода
12:34 / 25.02.2026
Жители на село до Пловдив: Влизаме вкъщи с колата, невъзможно е д...
11:32 / 25.02.2026
Почина жената, получила изгаряния при пожар, близките й смятат, ч...
09:37 / 25.02.2026
Необичайна находка край Пловдив: Два екземпляра от застрашен вид ...
09:11 / 25.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
14:12 / 25.02.2026
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
14:06 / 25.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS