Двойна радост в голямо пловдивско село!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:40Коментари (0)1264
©
Двойна радост споходи жителите на пловдивското село Цалапица в навечерието на пролетта. Подранил щъркел се завърна в гнездото си до местния стадион, а появата му съвпадна с най-хубавата вест за всяко населено място – раждането на поредния нов жител.

Символ на нов живот

В Цалапица съществува красива традиция специална лампа да пулсира и да озарява центъра при всяко раждане на дете. Тя отново беше включена, за да отбележи появата на малкото съкровище в общността.

"Нека светлината ѝ бъде символ на новото начало, надеждата и радостта за всички ни!", написа кметът на селото Ивайло Данаилов в официалния си профил в социалните мрежи, като пожела здраве, късмет и безгрижно детство на най-новия жител.

Безопасен дом за птиците

Освен емоциите около бебето и завърналите се щъркели, кметът сподели и важна новина за сигурността на пернатите гости. След проведени разговори с електроразпределителното дружество ЕВН България, инфраструктурният проблем с опасните жици е успешно решен.

"Използвам случая да благодаря на ЕВН България, които след многократните ми молби повдигнаха новоизградените гнезда от жиците и ги поставиха на специални стойки", допълни Данаилов.

По този начин е осигурен по-безопасен дом за щъркелите, което гарантира спокойствието както на птиците, така и на всички жители на Цалапица.







