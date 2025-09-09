ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Двама са в болница след ПТП в Пловдивско, води се разследване
В резултат колите излезли в противоположните страни на пътното платно, като първата се обърнала по таван. Нейният водач, на 28 години, и спътникът му са транспортирани в болница за прегледи.
По-късно двамата са напуснали здравното заведение по собствено желание. Зад волана на "Шкода“-та била 21-годишна жена. Алкохолните проби на шофьорите са отрицателни.
Води се досъдебно производство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Четвърти ден издирват мъж, изчезнал край Пазарджик
16:47 / 08.09.2025
Страховита среднощна каскада в Асеновград! Кола се заби в жилищна...
11:37 / 08.09.2025
За трети път ЧСИ продава палат в пловдивския Бевърли Хилс, цената...
15:44 / 07.09.2025
За 97 000 лева продават къща с басейн в Пловдивско, заради задълж...
08:21 / 07.09.2025
Голям пожар край Сопот
17:34 / 06.09.2025
Община в Пловдивска област първа в България въвежда български еле...
11:48 / 06.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS