Двама са в болница след ПТП в Пловдивско, води се разследване

© Двама мъже са пострадали при пътно произшествие в участъка между Хисаря и Черничево. Около 18.15 ч. в неделя сигналът постъпил в полицията в курортния град. При проверка на място служителите установили, че предприелият ляв завой лек автомобил "Фолксваген“ бил ударен от изпреварващ го лек автомобил "Шкода“.



В резултат колите излезли в противоположните страни на пътното платно, като първата се обърнала по таван. Нейният водач, на 28 години, и спътникът му са транспортирани в болница за прегледи.



По-късно двамата са напуснали здравното заведение по собствено желание. Зад волана на "Шкода“-та била 21-годишна жена. Алкохолните проби на шофьорите са отрицателни.



Води се досъдебно производство.