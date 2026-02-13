ЗАРЕЖДАНЕ...
|Двама работници пострадаха от волтова дъга в Пловдивско
Инспекцията по труда в града под тепетата е започнала проверка по случая. Инцидентът е станал вчера малко преди 12.00 часа. Работниците са извършвали дейности по метален покрив и не са спазили отстоянието от близък електропровод, след което са ударени от волтовата дъга.
На място е пристигнала линейка, двамата са откарани в болница и са без опасност за живота.
