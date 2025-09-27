© виж галерията Поредна продажба от частен съдебен изпълнител на завод за лютеница е пусната в сайта на камарата, видя Plovdiv24.bg



Производственият имот се намира в местността “Бялата пръст" и е с площ 3079 кв. м., от които 1341,84 кв. м. са за двуетажната сградата. Предприятието е с предназначение за преработка на зеленчуци, производство на лютеница, кетчуп и други доматени сосове. Обявената този път цена е 3,3 млн. лева.



От построяването си до момента фабриката е имала няколко собственици. Първият инвеститор е Петя Дурчева, която продава дяловете си на Жана Генчева, а тя на Виолета и Христо Варушеви. В момента собствеността отново е на Жана Генчева. Върху завода има наложени редица тежести към Българо-американска кредитна банка за 3 028 699 лева, като ипотека със съответните лихви, такси и разноски, както и непогасени задължения към НАП.



Фабриката започва да се строи през 2015 година, като целта е била максимум 675 тона/годишно доматен и пиперков концентрат и 2500 тона лютеница, кетчуп и други сосове. В нея са вложени над 8 млн. лв. европейски средства след спечелен проект от Програмата за развитие на селските райони. Бизнесът обаче фалира и дори сградата не е довършена докрай, съответно и производството никога не е започвало.



Въпросната публична продан е насрочена от 28 юни до 28 юли, а задатъкът е 10% от първоначално обявената цена. От 2022 година насам предприятието за лютеница се пуска за продажба, като цената варира от 4,6 млн. лева, после 4,1 милиона, 3,6 млн., 3,8 млн. до 3,5 милиона лева. Желаещите могат да направят и оглед след предварително записване при частния съдебен изпълнител Мариана Кирова.