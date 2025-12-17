ЗАРЕЖДАНЕ...
|До Пловдив: Тарикат пълни колата с кабели и търси място да ги запали
"Първо попаднах на тарикат, който си палеше кабели за мед. Не разбрах що избяга в лозята като гърмян заек, исках просто да си поговорим.
След това на прибиране пък попаднах на не един, а два запалени огъня с боклуци, гуми, щори, дивани и т.н. до овощна ябълкова градина на 150 метра от къщите на канала...
Последва викане на пожарна, гасене на огъня и точно си тръгваме с пожарникарите и между нашите коли най-спокойно си паркира с колата поредният тарикат, който си беше напълнил багажника и цялата задна седалка с кабели и търсеше място за палене. Пожарникарите го изгониха с официално предупреждение".
преди 1 ч. и 9 мин.
0
