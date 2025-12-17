ИЗПРАТИ НОВИНА
До Пловдив: Тарикат пълни колата с кабели и търси място да ги запали
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:15
Реших да си направя една спокойна, вечерна разходка по реката на тишина и чист въздух..... да ама не. Така жител на Първенец започва разказа си относно онова, на което е станал свидетел снощи:

"Първо попаднах на тарикат, който си палеше кабели за мед. Не разбрах що избяга в лозята като гърмян заек, исках просто да си поговорим.

След това на прибиране пък попаднах на не един, а два запалени огъня с боклуци, гуми, щори, дивани и т.н. до овощна ябълкова градина на 150 метра от къщите на канала...

Последва викане на пожарна, гасене на огъня и точно си тръгваме с пожарникарите и между нашите коли най-спокойно си паркира с колата поредният тарикат, който си беше напълнил багажника и цялата задна седалка с кабели и търсеше място за палене. Пожарникарите го изгониха с официално предупреждение".








