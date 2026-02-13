ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Читалище в пловдивско село получи фрапантна сметка за такса смет
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:47Коментари (0)1013
©
Читалището в село Кръстевич получи фрапантна сметка за такса смет, която надвишава 3 500 евро - приблизително една трета от държавната субсидия на институцията. Това е първата година, в която читалищата в района са задължени да плащат таксата, а общината вече започна проверка.

Любка Йончева, председател на народно читалище "Страхил – 1903“, разказа пред БНТ:

"В писмото пише 3 600, в началото помислих, че е в лева и много се притесних. После стана веселба – оказа се, че е в евро. Тоест, около 7 200 лева данък смет при субсидия от 23 000 лева.“

Читалищата разчитат на държавна субсидия, общинска помощ, дарители и проекти, затова изрядността по плащанията е от съществено значение.

"Не може да има неплатени осигуровки на служител, не може да има неплатени данъци, защото това ще доведе до отказ на министерството по проектите ни – влизаме в патова ситуация и омагьосан кръг“, допълни Йончева.

Високата такса се дължи и на оценката на сградата на читалището – близо 188 000 евро.

"Скъпа сграда, почти като петзвезден хотел. Ако тази такса не отпадне и не е техническа грешка, ще трябва да затворим врати“, предупреди председателката.

Проблемът възниква след като на общинска сесия през ноември миналата година съветниците не приеха предложението на кмета на Хисаря читалищата без търговска дейност да бъдат освободени от налога.

Кметът на Община Хисаря Ива Вълчева поясни:

"Досега читалищата не са плащали данък битови отпадъци. Но това е недостатък както за ползвателите, така и за общината. Като собственик трябва да декларираме цялата си собственост.“

След подадените декларации се появили огромни суми, сред които тази в Кръстевич.

"Ще направим проверка, ще предекларираме некоректно подадените декларации и стойностите ще бъдат променени“, увери кметът.

Следващата година общината отново ще предложи на общинския съвет освобождаване на читалищата от такса смет, а дотогава налогът остава в сила.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
89-годишна жена почина в болница, след като бе ударена от кола на...
12:23 / 12.02.2026
Баща е задържан заради шамар в училище в Пловдивско
15:14 / 11.02.2026
Оставиха в ареста чехите, хванати с незаконни лекарства край Плов...
16:10 / 10.02.2026
Официално откриха Младежкия център на Асеновград
13:30 / 06.02.2026
Нова автобусна линия заменя маршрутка №5, напрежение в Строево
10:48 / 06.02.2026
Моторист е с опасност за живота след тежък сблъсък до Пловдив
11:57 / 05.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
12:21 / 12.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
14:39 / 12.02.2026
Пари, много пари при четири зодии днес
Пари, много пари при четири зодии днес
09:25 / 11.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Световна черна хроника
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: