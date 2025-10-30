ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Черна вест от Карлово
Любимката на публиката покоряваше всички с чаровната си усмивка и недодправения си и вечен ентусиазъм. Зорница оставя син на 16 години.
Поклон пред светлата й памет!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Пловдивчани да внимават, ако искат да стигнат до това любимо родо...
06:00 / 30.10.2025
Пловдивско село остана без вода
19:44 / 29.10.2025
Ремонтиран път от месеци, който все още няма маркировка, създава ...
22:05 / 28.10.2025
Силен взрив разтресе района на селa Пловдивско, жителите в паника...
19:01 / 28.10.2025
Полицията в Стамболийски с нов началник
14:19 / 28.10.2025
Тежко ПТП с шофьорка на 5 километра от Пловдив
13:29 / 28.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS