Черна вест от Карлово

© Внезапно почина Зорница Иванова Стефанова от Карлово. 48-годишната жена беше общественик, дългогодишен член на театър "Елена Снежина“ към НЧ "Васил Левски“ Карлово. Тя беше учител в СУ "Васил Левски“ в подбалканския град.



Любимката на публиката покоряваше всички с чаровната си усмивка и недодправения си и вечен ентусиазъм. Зорница оставя син на 16 години.



Поклон пред светлата й памет!