Черен четвъртък! Мъж загина край Пловдив, отбиват колите през полето

© Шофьор е загинал при челен сблъсък между два автомобила на главен път II-56 днес. Сигналът за произшествието в участъка между квартал "Парчевич“ в град Раковски и село Стряма е получен около 15.40 ч.



При неизяснени за сега обстоятелства лек автомобил "Тойота“ навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в лек автомобил "Волво“. От пристигналия на място екип на спешна медицинска помощ е констатирана смъртта 59-годишният мъж, управлявал първата кола. Другият водач, на 42 години, е транспортиран в пловдивска болница за прегледи.



Неговата алкохолна проба е отрицателна. Местопроизшествието е запазено от патрули на районното управление в Раковски. До приключване на огледа движението се отклонява през селата Стряма и Момино село към Раковски. Действията по изясняване на всички обстоятелства, довели до пътния инцидент, продължават служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта“.