|Черен четвъртък! Мъж загина край Пловдив, отбиват колите през полето
При неизяснени за сега обстоятелства лек автомобил "Тойота“ навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в лек автомобил "Волво“. От пристигналия на място екип на спешна медицинска помощ е констатирана смъртта 59-годишният мъж, управлявал първата кола. Другият водач, на 42 години, е транспортиран в пловдивска болница за прегледи.
Неговата алкохолна проба е отрицателна. Местопроизшествието е запазено от патрули на районното управление в Раковски. До приключване на огледа движението се отклонява през селата Стряма и Момино село към Раковски. Действията по изясняване на всички обстоятелства, довели до пътния инцидент, продължават служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта“.
