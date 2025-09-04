ИЗПРАТИ НОВИНА
Челен сблъсък между БМВ и камион в Пловдивско, затвориха пътя
16:32
© Google
Временно се затваря за движение и в двете посоки пътят между селата Дъбене и Войнягово. Ограничението се въвежда заради предприет оглед и изясняване на причините за настъпила катастрофа в зоната на мост над река Стряма.

Според получения след 14 ч. сигнал лек автомобил БМВ навлязъл в лентата за насрещно движение и се сблъскал с товарен автомобил "Ивеко“. Колата управлявал 18-годишен с придобито свидетелство за правоуправление от няколко месеца.

Той и 46-годишният шофьор на камиона са транспортирани в болница за прегледи. Пробите за алкохол и на двамата са отрицателни.







