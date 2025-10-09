ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Частични избори за общински съветници в Община Пазарджик
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:56Коментари (0)196
© БГНЕС
На 12.10.2025г. /неделя/ предстои провеждането на частични избори за общински съветници в Община-Пазарджик. 220 служители на МВР са ангажирани с охраната на изборния процес, недопускане на нарушения на обществения ред и проверка на постъпили сигнали. Създадени са мобилни екипи за реагиране на сигнали за нарушения или престъпления, които са съотносими към работата на органите на полицията. Проведени са работни срещи с представители на общинската избирателна комисия, с Районната и Окръжната прокуратура в областния град. Униформени полицейски служители ще охраняват доставянето на изборните материали и машините за гласуване, тяхното транспортиране до изборните секции, както и охраната на местата за гласуване в деня на изборите.  

Припомняме, че по време на изборите полицейските служители ще бъдат разположени вън от секцията, няма да допускат лица с поведение накърняващо добрите нрави, въоръжени лица и носещи предмети опасни за живота и здравето на гражданите. При необходимост и след постъпило искане от страна на председателя на секционната избирателна комисия служителите на полицията могат да окажат съдействие за възстановяване на реда и спокойствието в секцията.

 

Дежурни гишета в сектор «Български документи за самоличност» при  Областната дирекция на МВР в Пазарджик ще функционират на 11 октомври /събота/ от 08.30ч. до 17.30ч. и на 12 октомври /неделя/ от 08.30ч. до 19.30ч. Ще бъдат връчвани вече изработените лични карти на гражданите, които ще гласуват, а на тези които  са ги загубили, повредили, унищожили или са им откраднати ще им бъдат издавани удостоверения за гласуване.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
В Карлово откриха интересна изложба
19:16 / 09.10.2025
Новата детска градина в Асеновград вече работи
22:24 / 07.10.2025
Кметът на община Калояново: Дано не се повтори адът от морето
16:23 / 07.10.2025
Министър откри уникална детска градина близо до Пловдив
14:37 / 07.10.2025
Огромно свлачище затвори пътя Асеновград и Смолян
12:06 / 07.10.2025
Любимо място на пловдивчани ще бъде преобразено
08:48 / 08.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:39 / 07.10.2025
Ако изтеглите заем от 1000 лева за една година, би трябвало да върнете не повече от 1650 лева
Ако изтеглите заем от 1000 лева за една година, би трябвало да върнете не повече от 1650 лева
09:41 / 07.10.2025
Калина Паскалева: Човекът, когото обичах повече от всичко, отлетя тази сутрин
Калина Паскалева: Човекът, когото обичах повече от всичко, отлетя тази сутрин
12:54 / 07.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: