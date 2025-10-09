ЗАРЕЖДАНЕ...
|Частични избори за общински съветници в Община Пазарджик
Припомняме, че по време на изборите полицейските служители ще бъдат разположени вън от секцията, няма да допускат лица с поведение накърняващо добрите нрави, въоръжени лица и носещи предмети опасни за живота и здравето на гражданите. При необходимост и след постъпило искане от страна на председателя на секционната избирателна комисия служителите на полицията могат да окажат съдействие за възстановяване на реда и спокойствието в секцията.
Дежурни гишета в сектор «Български документи за самоличност» при Областната дирекция на МВР в Пазарджик ще функционират на 11 октомври /събота/ от 08.30ч. до 17.30ч. и на 12 октомври /неделя/ от 08.30ч. до 19.30ч. Ще бъдат връчвани вече изработените лични карти на гражданите, които ще гласуват, а на тези които са ги загубили, повредили, унищожили или са им откраднати ще им бъдат издавани удостоверения за гласуване.
