© БГНЕС На 12.10.2025г. /неделя/ предстои провеждането на частични избори за общински съветници в Община-Пазарджик. 220 служители на МВР са ангажирани с охраната на изборния процес, недопускане на нарушения на обществения ред и проверка на постъпили сигнали. Създадени са мобилни екипи за реагиране на сигнали за нарушения или престъпления, които са съотносими към работата на органите на полицията. Проведени са работни срещи с представители на общинската избирателна комисия, с Районната и Окръжната прокуратура в областния град. Униформени полицейски служители ще охраняват доставянето на изборните материали и машините за гласуване, тяхното транспортиране до изборните секции, както и охраната на местата за гласуване в деня на изборите.



Припомняме, че по време на изборите полицейските служители ще бъдат разположени вън от секцията, няма да допускат лица с поведение накърняващо добрите нрави, въоръжени лица и носещи предмети опасни за живота и здравето на гражданите. При необходимост и след постъпило искане от страна на председателя на секционната избирателна комисия служителите на полицията могат да окажат съдействие за възстановяване на реда и спокойствието в секцията.







Дежурни гишета в сектор «Български документи за самоличност» при Областната дирекция на МВР в Пазарджик ще функционират на 11 октомври /събота/ от 08.30ч. до 17.30ч. и на 12 октомври /неделя/ от 08.30ч. до 19.30ч. Ще бъдат връчвани вече изработените лични карти на гражданите, които ще гласуват, а на тези които са ги загубили, повредили, унищожили или са им откраднати ще им бъдат издавани удостоверения за гласуване.



