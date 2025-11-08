ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|ЧСИ продава фабрика Пловдивско. Цената падна с 1 милион
Имотът е с площ 3914 кв. м. и предназначението му е за производствени и складови дейности. На него има построени едноетажна сграда, склад, в които има машини, оборудване, съоръжения и инсталации за производство на етерични масла.
Теренът е собственост на фирмата “Българска билка БГ" ЕООД, която длъжник по изпълнително дело заради непогасена ипотека към Обединена българска банка АД от 2017 година. Има вписани тежести към НАП - Пловдив, в полза на фирма “Любов 2" ЕООД, която отглежда етерично-маслени растения, “СИ финанси груп" и обособен залог към ОББ АД от 2021 година.
Задатъкът е 10 % от началната цена на недвижимия имот, като ако има нов собственик, той ще бъде обявен на 25 ноември, като продажбата е обявена от 24 октомври до 24 ноември.
Теренът е земеделска земя с трайно предназначение и ползване за стопански двор - складови и производствени мощности.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Нямат край бедите в Асеновград
15:18 / 06.11.2025
АПИ обещават до края на годината да завършат пътя до Първенец
19:46 / 06.11.2025
Възстановяват поетапно водоподаването в Асеновград
16:07 / 05.11.2025
Огромен проблем в Асеновград
11:59 / 05.11.2025
Спряха водата в целия Асеновград
15:00 / 04.11.2025
Двама са арестувани в Пловдивско
22:56 / 03.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS