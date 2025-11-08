ЧСИ продава фабрика Пловдивско. Цената падна с 1 милион

© 1 милион лева по-малко от първата продажба - толкова е сумата, която е обявена от ЧСИ Стефан Горчев за продажбата на фабрика за етерични масла в пловдивското село Ръжево Конаре, информира Plovdiv24.bg.



Имотът е с площ 3914 кв. м. и предназначението му е за производствени и складови дейности. На него има построени едноетажна сграда, склад, в които има машини, оборудване, съоръжения и инсталации за производство на етерични масла.



Теренът е собственост на фирмата “Българска билка БГ" ЕООД, която длъжник по изпълнително дело заради непогасена ипотека към Обединена българска банка АД от 2017 година. Има вписани тежести към НАП - Пловдив, в полза на фирма “Любов 2" ЕООД, която отглежда етерично-маслени растения, “СИ финанси груп" и обособен залог към ОББ АД от 2021 година.



Задатъкът е 10 % от началната цена на недвижимия имот, като ако има нов собственик, той ще бъде обявен на 25 ноември, като продажбата е обявена от 24 октомври до 24 ноември.



Теренът е земеделска земя с трайно предназначение и ползване за стопански двор - складови и производствени мощности.