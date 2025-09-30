ЗАРЕЖДАНЕ...
|Брутален грабеж в Пловдивско: Мъж насочи пистолет в игрална зала, отмъкна хиляди
Действията по разследването са стартирали на 29 септември, непосредствено след получен сигнал чрез тел. 112. Според информацията, около 04.40 ч. в игрална зала в село на територията на община Раковски маскиран мъж заплашил крупието с пистолет, отнел сумата от 3600 лв. и се оттеглил в неизвестна посока.
По случая е образувано досъдебно производство в РУ - Раковски, а в оперативно-издирвателните действия се включили и служители от отдел "Криминална полиция“.
В хода на работата, под наблюдение на районната прокуратура, разследващите събрали доказателства, че извършител на посегателството е 44-годишен криминално проявен мъж.
От него е иззета цялата отнета сума и ползваното газово оръжие, чийто начин на придобиване се изяснява. Събраните материали са докладвани на наблюдаващия делото прокурор.
