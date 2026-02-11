Баща е задържан заради шамар в училище в Пловдивско

© Баща бе задържан заради агресия в училище в Пловдивско. Срещу мъжа е образувано бързо производство под наблюдение на Районна прокуратура - Пловдив.



Към 11 ч. вчера униформени от полицейския участък в Брезово предприели незабавни действия във връзка с постъпил сигнал за възникнала конфликтна ситуация в двора на местна гимназия.



При проверката е изяснено, че в междучасието двама ученици се спречкали помежду си и единият извикал своя баща по телефона. Родителят пристигнал афектиран и решил да се саморазправя със съученика на сина си, удряйки му шамар.



Спрямо 33-годишния мъж е взета полицейска мярка за задържане за срок от едно денонощие. След доклад на дежурен прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, по случая в РУ-Раковски е образувано бързо производство за престъпление по чл. 131, ал.1, т. 12 от Наказателния кодекс.