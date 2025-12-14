ИЗПРАТИ НОВИНА
Бачковският манастир: Това е измама, всеки може да я сътвори с изкуствен интелект
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:02Коментари (0)227
© Plovdiv24.bg
Нова схема за измама в интернет пространството замеси Бачковския манастир. Измамниците използват името на светата обител, за да подмамят хора, страдащи от диабет.

Пускат фалшиви обяви за терапия с билки, която лекува заболяването. В тях се посочва, че лечението се извършва от монах Николай от Бачковския манастир. Стамен Пепелишев от светата обител коментира:

"Хора идват да питат в манастира. Иначе самата обява не съм я виждал. Казаха ми, че била публикувана снимка със свещеник и около него медицински лица. Това хората го взимат за достоверно. Такава снимка обаче всеки може да направи с ИИ.

Всичко това е измама. От 40 години в манастира не е имало монах с име Николай, не е имало и монах, който да лекува с билки. Изобщо нашите монаси не се занимават с билкарство". 

От Бачковския манастир призоваха гражданите да не се предоверяват лесно на информации от интернет. 

Вярно е, че хората, които са болни, търсят надежда във всичко. Като кажат, че е от монах, вероятно вярват повече. Такова нещо обаче няма. Това е манипулация. Нека хората не се лъжат, да не идват да го търсят в манастира. 

От Бачковския манастир уточниха за БНР, че над 30 души, подмамени от обявата, са търсели мнимия монах с надеждата да намерят лечение.







