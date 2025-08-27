© виж галерията Стогодишен юбилей отпразнува Мина Шкодрова от Бенковски. За празника й се събраха нейната дъщеря, внук, правнуци и приятели. Кметът на Община Марица Димитър Иванов бе специален гост на юбилярката заедно със заместника си Гергана Титюкова и кмета на Бенковски Тодор Босев. Те подариха цветя, кошница с плодове и лакомства на баба Мина, както и почетен плакет на общината.



"Най-сърдечно Ви поздравявам с празника! 100 години са възраст, пред която всички можем да се преклоним и да благодарим. Вашата мъдрост, опит и любов към живота са източник на вдъхновение за всички нас. Пожелавам Ви да бъдете още дълги години жива и здрава, да посрещате всеки нов ден с усмивка на лицето, а душата и сърцето Ви да бъдат изпълнени с любов“, пожела кметът Иванов.



Той допълни, че Бенковски се е превърнало в селото с най-много столетници в общината. През последните месеци трима жители на Марица отпразнуваха достолепната възраст. Димитър Иванов припомни, че баба Мина е известна сред хората с дарбата си да лее куршум и е помагала на стотици.



Пред гостите правнучката на Мина Шкодрова – Росица поднесе своята изненада. Тя прочете стихотворение, написано специално за прабаба й. Малкото момиченце й пожела да доживее 200 години и да я впишат в книгата на Гинес.



Столетницата, известна с любовта си към поезията и музиката, изпълни за своите гости стихове на Иван Вазов и Христо Ботев. В края на тържеството баба Мина духна свещичките на красива плодова торта под аплодисментите на близки и приятели.