|Баба Атанаска от пловдивското село Граф Игнатиево стана на цели 103 години
Те пожелаха на баба Атанаса да запази своя жизнен дух и енергия още дълги години и да продължава да се радва на внуци и правнуци. Семейството ѝ очаква съвсем скоро да посрещне още една правнучка, което прави празникът още по-вълнуващ. Столетницата посрещна гостите с домашна пита, бонбони и мезета.
"Всички хора си мечтаят да доживеят до 100 години, а ти вече си ги надминала. Радостен и щастлив човек си. Пожелавам ти много здраве и да надминеш дядо Георги, който живя до 107 години", каза кметът Димитър Иванов.
Баба Атанаса сподели, че се чувства горда и щастлива да бъде най-възрастният човек в общината. До лятото се е разхождала из двора, но вече краката не я държат.
"Вече не чета, защото виждам много слабо. Слушам телевизия. Големият ми проблем е, че не мога да ходя", разказа рожденичката. Преди да си тръгнат Димитър Иванов и Нестор Чочев ѝ пожелаха още много щастливи дни и споделени празници с цялото семейство.
За специалния ден баба Атанаса ще събере двете си дъщери, петимата внуци и правнуците си, за да отпразнуват заедно празника.
