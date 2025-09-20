ЗАРЕЖДАНЕ...
|Асеновградчанин разказва за среща с мечка: Бъдете внимателни край Асеновата крепост
Мечката е тичала по шосето, изглеждайки уплашена, и малко след разклона рязко е свила към близката горичка, където е изчезнала. Свидетелят признава, че е бил твърде шокиран, за да успее да направи снимка.
Случаят е предупреждение за всички жители и туристи, които посещават района. Препоръчва се да се избягват разходки рано сутрин или късно вечер в близост до крепостта, особено сами. Причината мечките да слизат толкова ниско може да се дължи на липса на достатъчно храна в планината.
Гражданинът апелира: "За всеки случай бъдете внимателни и имайте едно наум!“
