© Асеновградчанин пренощува в полицията заради шофиране в нетрезво състояние. Минути след 23 ч. снощи мъжът бил засечен от служителите на реда зад волана на джип "Хюндай“, а тестът с дрегер отчел наличие на над 2,2 промила алкохол.



Водачът отказал да даде кръвна проба за химически анализ. В рамките на образуваното бързо производство е задържан за срок до 24 часа в РУ-Асеновград.