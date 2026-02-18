ЗАРЕЖДАНЕ...
|Асеновградчанин има нужда от помощ
Здравейте,
Казвам се Сунай Асан, на 48 години съм и живея в Асеновград. Преди един месец животът ми се преобърна лекарите откриха тумор на черния ми дроб с големина 8 см. Освен това страдам от цироза, хепатит B и хепатит D.
Докторите ми казаха, че нямам време за губене. Колкото повече се отлага лечението, толкова по-голям става рискът. Единственият ми шанс е трансплантация на черен дроб.
Знам, че не съм единственият болен човек и че има много хора, които чакат помощ. Моля се на Господ за всички болни малки и големи и им желая бързо оздравяване.
Днес се обръщам към вас с надежда. Всяка подкрепа, всяка помощ и всяко споделяне са шанс за живот.
Благодаря от сърце на всички дарители и на всеки, който ще подаде ръка.
Може да дарите с карта, PayPal, ApplePay, GooglePay тук.
