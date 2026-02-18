ИЗПРАТИ НОВИНА
Асеновградчанин има нужда от помощ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:19
Сунай Асан научава преди месец, че има 8-сантиметров тумор на черния дроб и цироза, а лекарите са категорични  времето за реакция е ограничено и трансплантацията е единственият му шанс за живот.

Здравейте,

Казвам се Сунай Асан, на 48 години съм и живея в Асеновград. Преди един месец животът ми се преобърна  лекарите откриха тумор на черния ми дроб с големина 8 см. Освен това страдам от цироза, хепатит B и хепатит D.

Докторите ми казаха, че нямам време за губене. Колкото повече се отлага лечението, толкова по-голям става рискът. Единственият ми шанс е трансплантация на черен дроб.

Знам, че не съм единственият болен човек и че има много хора, които чакат помощ. Моля се на Господ за всички болни малки и големи  и им желая бързо оздравяване.

Днес се обръщам към вас с надежда. Всяка подкрепа, всяка помощ и всяко споделяне са шанс за живот.

Благодаря от сърце на всички дарители и на всеки, който ще подаде ръка.

Може да дарите с карта, PayPal, ApplePay, GooglePay тук.







Статистика: