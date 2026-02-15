ЗАРЕЖДАНЕ...
|Асеновград се прекланя пред паметта на Левски
15.02.26 г. (неделя)
Поход-поклонение до манастир "Св. Петка“.
Начален час на възпоменателната панихида и програмата, в памет на Левски - 12:00 ч.
Място - пред барелефа на Дякона, монтиран до входа на манастира.
19.02.26 г. (четвъртък)
Възпоменателен митинг – поклонение, в памет на Апостола на свободата Васил Левски.
Начален час на литературната програма с участието на ученици от СУ "Св. княз Борис I“ – 12:00 ч.
Място – пред паметника на Васил Левски в Асеновград.
19.02.26 г. (четвъртък)
Награждаване на победителите в ученическия конкурс "Апостолът през моите очи“, организиран от община Асеновград, ЦПЛР "Васил Левски“ и НЧ "Родолюбие“.
Начален час на награждаването – 12:30 ч.
Място – сградата на ЦПЛР "Васил Левски“ – Асеновград.
Още новини от Регионални новини:
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те об...
12:04 / 14.02.2026
Пиян и без книжка предизвика кърваво меле в Пловдивско, един е за...
11:46 / 14.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един е...
08:04 / 14.02.2026
Царацово отбеляза 125 години от смъртта на дядо Иван Арабаджията
23:30 / 13.02.2026
Семейство от Асеновград отпразнува 50 години брак
22:30 / 13.02.2026
Нов модерен стадион ще бъде изграден в Първенец
21:20 / 13.02.2026
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
12:07 / 13.02.2026
Легендарните телевизори се продават вече в евро, до 100 евро за брой
09:17 / 13.02.2026
