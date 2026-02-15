ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Асеновград се прекланя пред паметта на Левски
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 07:00Коментари (0)173
©
Община Асеновград ще проведе традиционния поход-поклонение до манастир "Св. Петка“, разположен край асеновградското с. Мулдава. Ежегодно, стотици хора посещават Светата обител, където свеждат глави в памет на най-великия български революционер, дал живота си в името на Родината – Васил Левски. Тази година се отбелязват 153-тата годишнина от гибелта на Апостола на българската свобода.

15.02.26 г. (неделя)

Поход-поклонение до манастир "Св. Петка“.

Начален час на възпоменателната панихида и програмата, в памет на Левски - 12:00 ч.

Място - пред барелефа на Дякона, монтиран до входа на манастира.

19.02.26 г. (четвъртък)

Възпоменателен митинг – поклонение, в памет на Апостола на свободата Васил Левски.

Начален час на литературната програма с участието на ученици от СУ "Св. княз Борис I“ – 12:00 ч.

Място – пред паметника на Васил Левски в Асеновград.

19.02.26 г. (четвъртък)

Награждаване на победителите в ученическия конкурс "Апостолът през моите очи“, организиран от община Асеновград, ЦПЛР "Васил Левски“ и НЧ "Родолюбие“.

Начален час на награждаването – 12:30 ч.

Място – сградата на ЦПЛР "Васил Левски“ – Асеновград.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те об...
12:04 / 14.02.2026
Пиян и без книжка предизвика кърваво меле в Пловдивско, един е за...
11:46 / 14.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един е...
08:04 / 14.02.2026
Царацово отбеляза 125 години от смъртта на дядо Иван Арабаджията
23:30 / 13.02.2026
Семейство от Асеновград отпразнува 50 години брак
22:30 / 13.02.2026
Нов модерен стадион ще бъде изграден в Първенец
21:20 / 13.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Почина Никол Караджова
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
12:07 / 13.02.2026
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
09:59 / 13.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
12:04 / 14.02.2026
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:08 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
17:43 / 14.02.2026
Легендарните телевизори се продават вече в евро, до 100 евро за брой
Легендарните телевизори се продават вече в евро, до 100 евро за брой
09:17 / 13.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Изграждат нов реактор в АЕЦ "Козлодуй"
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Евровизия 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: