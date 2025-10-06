ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Асеновград празнува
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:55Коментари (0)231
©
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ – Пловдив) и Община Асеновград канят всички граждани и гости на града на Празник на занаятите и вкусовете: традиции от сърцето на Биосферен парк "Червената стена“. Фестивалът ще се проведе на 17 октомври 2025 г., петък, в центъра на Асеновград – на главната улица, в близост до сградата на общината. Началото е от 10:00 часа.

Центърът на Асеновград ще се превърне в пъстра сцена на вкусове, аромати и традиции, в които оживява духът на Биосферен парк "Червената стена“. Фестивалът ще събере на едно място производители, занаятчии, творци и гости от областта и страната, за да отпразнуваме заедно богатството на местните традиции и устойчивия дух на Родопите.

По време на празника посетителите ще могат да се насладят на автентични местни продукти – млечни изделия, мед, вино, билки, подправки, сладкарски и месни деликатеси, както и на изящни занаятчийски творения. Под подредените шатри ще кипи живот, ароматът на прясно изпечен хляб ще се смеси с уханието на билки, а местните производители ще споделят с гордост своите тайни и истории. Специален акцент ще бъде участието на китарна школа, която ще предлага първи уроци на начинаещи, за да може всеки да опита нещо ново и вдъхновяващо.

На сцената ще се изявят талантливи деца, млади изпълнители и местни творци, които ще донесат настроение, музика и усмивки, доказвайки, че районът на Асеновград и Биосферен парк "Червената стена“ е богат не само на природа и традиции, но и на изключително даровити хора, пазещи жив духа и културата на Родопите.

Празникът се организира в рамките на проект "Подпомагане на устойчиво икономическо и социално развитие на Биосферен парк "Червената стена“ чрез създаване на цялостен бранд и популяризиране на природната стойност и регионалните предимства от биосферния парк“, финансиран от Програмата за участие на ЮНЕСКО. Проектът цели да насърчи устойчивото развитие на региона, като подпомогне създаването на разпознаваем бранд за местни продукти и услуги, които да отразяват уникалната идентичност на парка – неговото богато природно, културно и духовно наследство.

Мотото на събитието е: "Местно. Устойчиво. Разпознаваемо.“ Три думи, които съдържат в себе си философията на Биосферния парк – да подкрепяме местните хора и техните усилия, да пазим и използваме природните ресурси отговорно и да градим разпознаваем облик на региона, който вдъхновява и привлича с автентичност и качество.

Организаторите вярват, че всеки човек, живеещ на територията на Биосферен парк "Червената стена“, трябва да познава и да се гордее с тази принадлежност. Защото именно местните общности са пазителите на това съкровище – носители на традициите, вкусовете, занаятите и духа на устойчивото съжителство с природата.

Елате да споделим този празник заедно – с вкус, с усмивка и с любов към местното! Да покажем, че бъдещето Биосферен парк "Червената стена“ е зелено, устойчиво и разпознаваемо.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Безумие в Пловдивско! Пиян младеж приземи БМВ върху жп линии
12:04 / 06.10.2025
Жителите на село Труд пак излязоха на протест и блокираха пътя Пл...
19:20 / 05.10.2025
Пенсионери от Пловдивско: Проблемът е, че цените сега растат и ко...
17:29 / 05.10.2025
Кметове на села до Пловдив се притесняват, че бедствието отпреди ...
13:31 / 05.10.2025
Аромат на лютеница завладя Калековец, Ути Бъчваров направи вкусна...
10:12 / 05.10.2025
Нов протест на жителите на Труд
08:15 / 05.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
19:37 / 05.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Честито, Ивайло Захариев!
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
10:34 / 05.10.2025
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
21:34 / 04.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Голяма верига предупреди своите клиенти, че спира да дава ваучери срещу връщането на стари дрехи
Голяма верига предупреди своите клиенти, че спира да дава ваучери срещу връщането на стари дрехи
12:51 / 05.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: