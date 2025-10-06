Асеновград празнува

© Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ – Пловдив) и Община Асеновград канят всички граждани и гости на града на Празник на занаятите и вкусовете: традиции от сърцето на Биосферен парк "Червената стена“. Фестивалът ще се проведе на 17 октомври 2025 г., петък, в центъра на Асеновград – на главната улица, в близост до сградата на общината. Началото е от 10:00 часа.



Центърът на Асеновград ще се превърне в пъстра сцена на вкусове, аромати и традиции, в които оживява духът на Биосферен парк "Червената стена“. Фестивалът ще събере на едно място производители, занаятчии, творци и гости от областта и страната, за да отпразнуваме заедно богатството на местните традиции и устойчивия дух на Родопите.



По време на празника посетителите ще могат да се насладят на автентични местни продукти – млечни изделия, мед, вино, билки, подправки, сладкарски и месни деликатеси, както и на изящни занаятчийски творения. Под подредените шатри ще кипи живот, ароматът на прясно изпечен хляб ще се смеси с уханието на билки, а местните производители ще споделят с гордост своите тайни и истории. Специален акцент ще бъде участието на китарна школа, която ще предлага първи уроци на начинаещи, за да може всеки да опита нещо ново и вдъхновяващо.



На сцената ще се изявят талантливи деца, млади изпълнители и местни творци, които ще донесат настроение, музика и усмивки, доказвайки, че районът на Асеновград и Биосферен парк "Червената стена“ е богат не само на природа и традиции, но и на изключително даровити хора, пазещи жив духа и културата на Родопите.



Празникът се организира в рамките на проект "Подпомагане на устойчиво икономическо и социално развитие на Биосферен парк "Червената стена“ чрез създаване на цялостен бранд и популяризиране на природната стойност и регионалните предимства от биосферния парк“, финансиран от Програмата за участие на ЮНЕСКО. Проектът цели да насърчи устойчивото развитие на региона, като подпомогне създаването на разпознаваем бранд за местни продукти и услуги, които да отразяват уникалната идентичност на парка – неговото богато природно, културно и духовно наследство.



Мотото на събитието е: "Местно. Устойчиво. Разпознаваемо.“ Три думи, които съдържат в себе си философията на Биосферния парк – да подкрепяме местните хора и техните усилия, да пазим и използваме природните ресурси отговорно и да градим разпознаваем облик на региона, който вдъхновява и привлича с автентичност и качество.



Организаторите вярват, че всеки човек, живеещ на територията на Биосферен парк "Червената стена“, трябва да познава и да се гордее с тази принадлежност. Защото именно местните общности са пазителите на това съкровище – носители на традициите, вкусовете, занаятите и духа на устойчивото съжителство с природата.



Елате да споделим този празник заедно – с вкус, с усмивка и с любов към местното! Да покажем, че бъдещето Биосферен парк "Червената стена“ е зелено, устойчиво и разпознаваемо.