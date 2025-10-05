ИЗПРАТИ НОВИНА
Аромат на лютеница завладя Калековец, Ути Бъчваров направи вкусна домашна разядка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:12
Аромат на печени чушки, домати, моркови и подправки се носеше на площада в Калековец. Момичета и момчета белеха и режеха местните продукти и чакаха екипа на шеф Ути Бъчваров да пристигне и открие традиционния Празник на лютеницата в Община Марица. Телевизионният водещ пристигна със своя специален тиган за приготвяне на любимата на всички разядка. Този път на помощ бе донесъл и огромна мелачка за зеленчуците.

Кметът на Калековец Георги Вълков посрещна Ути Бъчваров и неговия помощник Росен Митков, които се захванаха да мелят продуктите и да ги слагат в тигана. Докато лютеницата се изваряваше за всички гости на празника, самодейните състави от читалище "Пробуда – 1927 г." показаха красотата на песните и танците от Тракия и Шопския край. Фолклорната програма на малчуганите от ДГ "Весела" трогнаха Ути, той остави огромната бъркалка и ги поздрави.

"Ентусиазмът на тези прекрасни, слънчеви деца, както и на съставите ще дадат толкова вкусна енергия на нашата лютеница, че всички ще си оближете пръстите", каза популярният готвач.

След това допълни, че колелото продължава да се върти и смила обелените чушки и моркови, които ще се присъединят към доматите.

"Слага се важна добавка, която да уплътни лютеницата. Така ще дадем още по-специален вкус на доматите, расли в района. Всяко село трябва да има собствена рецепта. Всичко става истинско, защото е приготвено с любов. Една от най-важните съставки е червеният пипер, а след добавянето му започва голямото бъркане, което уплътнява и сгъстява сместа", допълни Ути. 

Тогава се включи и кметът на Община Марица Димитър Иванов, на когото водещият позволи да сложи черен пипер и кимион в лютеницата и подчерта, че дори на Роската не позволява да добавя специалните съставки. След това празникът бе официално открит от кмета Иванов, който приветства жителите на Калековец и гостите на феста.

"Продължаваме традиция, която започнахме преди три години с Ути Бъчваров. Първият празник в Община Марица направихме в моето родно Маноле. Тогава "Манолски славеи" изпяха песента "Бяла Стана", докато готвачите приготвяха лютеница, и тя стана емблема на апетитната разядка. Всяка година фестът се провежда в различни села. А тази вие, калековци, ще измислите име и за вашата. Правенето й е стар обичай и има различни рецепти във всички краища на страната. Дори всяко домакинство си прави своя апетитка", посочи Иванов.

След това заедно с кмета на Калековец Георги Вълков и с Ути Бъчваров дегустираха 12 разядки, за да определят победителите в конкурса за най-добра домашна лютеница. Изборът бе труден, защото трябваше да опитат различни видове – едросмляни, пасирани, айвари, с повече моркови или патладжан, сладки или богати на подправки и чесън.

Накрая журито единодушно обяви за най-добра домашна лютеница, приготвената от Веселина Кънчева разядка. Тя получи голяма бъркалка и грамота от Димитър Иванов, като поздрави майсторката и й пожела да продължи да приготвя страхотна лютеница. На второ място се класира продуктът на Галина Сумова, която получи глинен гювеч, а на трето бе избрана апетитната разядка на Костадин Кънчев, на когото подариха глинени подноси.

След това Ути Бъчваров обяви, че лютеницата е готова, а неговият екип я раздаде на присъстващите. Под звуците на оркестър "Калековец" Димитър Иванов и Георги Вълков поведоха кръшно тракийско хоро заедно с гостите на феста.

По-късно кметът благодари на всички майстори и занаятчии на тъкани, съдове и ножове, демонстрирали своите умения пред посетителите. Сред тях бе и малката Михаела, която изработва гривни за ръка от кожа, мъниста и тъкани. Местни производители от Марица на мезета, сирена, мед и консерви бързо ги разпродадоха на ценители на био и гурме продукти.

Гости на Празника на лютеницата, организиран от Община Марица, бяха председателят на Общинския съвет Виолета Христодулова, заместник-кметът по култура, спорт и младежки дейности Николай Стаматов, кметове, съветници и служители на администрацията.








