ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Аромат на лютеница завладя Калековец, Ути Бъчваров направи вкусна домашна разядка
Кметът на Калековец Георги Вълков посрещна Ути Бъчваров и неговия помощник Росен Митков, които се захванаха да мелят продуктите и да ги слагат в тигана. Докато лютеницата се изваряваше за всички гости на празника, самодейните състави от читалище "Пробуда – 1927 г." показаха красотата на песните и танците от Тракия и Шопския край. Фолклорната програма на малчуганите от ДГ "Весела" трогнаха Ути, той остави огромната бъркалка и ги поздрави.
"Ентусиазмът на тези прекрасни, слънчеви деца, както и на съставите ще дадат толкова вкусна енергия на нашата лютеница, че всички ще си оближете пръстите", каза популярният готвач.
След това допълни, че колелото продължава да се върти и смила обелените чушки и моркови, които ще се присъединят към доматите.
"Слага се важна добавка, която да уплътни лютеницата. Така ще дадем още по-специален вкус на доматите, расли в района. Всяко село трябва да има собствена рецепта. Всичко става истинско, защото е приготвено с любов. Една от най-важните съставки е червеният пипер, а след добавянето му започва голямото бъркане, което уплътнява и сгъстява сместа", допълни Ути.
Тогава се включи и кметът на Община Марица Димитър Иванов, на когото водещият позволи да сложи черен пипер и кимион в лютеницата и подчерта, че дори на Роската не позволява да добавя специалните съставки. След това празникът бе официално открит от кмета Иванов, който приветства жителите на Калековец и гостите на феста.
"Продължаваме традиция, която започнахме преди три години с Ути Бъчваров. Първият празник в Община Марица направихме в моето родно Маноле. Тогава "Манолски славеи" изпяха песента "Бяла Стана", докато готвачите приготвяха лютеница, и тя стана емблема на апетитната разядка. Всяка година фестът се провежда в различни села. А тази вие, калековци, ще измислите име и за вашата. Правенето й е стар обичай и има различни рецепти във всички краища на страната. Дори всяко домакинство си прави своя апетитка", посочи Иванов.
След това заедно с кмета на Калековец Георги Вълков и с Ути Бъчваров дегустираха 12 разядки, за да определят победителите в конкурса за най-добра домашна лютеница. Изборът бе труден, защото трябваше да опитат различни видове – едросмляни, пасирани, айвари, с повече моркови или патладжан, сладки или богати на подправки и чесън.
Накрая журито единодушно обяви за най-добра домашна лютеница, приготвената от Веселина Кънчева разядка. Тя получи голяма бъркалка и грамота от Димитър Иванов, като поздрави майсторката и й пожела да продължи да приготвя страхотна лютеница. На второ място се класира продуктът на Галина Сумова, която получи глинен гювеч, а на трето бе избрана апетитната разядка на Костадин Кънчев, на когото подариха глинени подноси.
След това Ути Бъчваров обяви, че лютеницата е готова, а неговият екип я раздаде на присъстващите. Под звуците на оркестър "Калековец" Димитър Иванов и Георги Вълков поведоха кръшно тракийско хоро заедно с гостите на феста.
По-късно кметът благодари на всички майстори и занаятчии на тъкани, съдове и ножове, демонстрирали своите умения пред посетителите. Сред тях бе и малката Михаела, която изработва гривни за ръка от кожа, мъниста и тъкани. Местни производители от Марица на мезета, сирена, мед и консерви бързо ги разпродадоха на ценители на био и гурме продукти.
Гости на Празника на лютеницата, организиран от Община Марица, бяха председателят на Общинския съвет Виолета Христодулова, заместник-кметът по култура, спорт и младежки дейности Николай Стаматов, кметове, съветници и служители на администрацията.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Нов протест на жителите на Труд
08:15 / 05.10.2025
Извратен ученик от Асеновград изнасили непълнолетно момиче
17:31 / 04.10.2025
Жителите на село Труд: Протестите остават докато кметовете на Пло...
09:36 / 04.10.2025
Нов протест на жителите на Труд
15:43 / 03.10.2025
Много добра новина за 15 пловдивски села
09:13 / 02.10.2025
Нови подробности за обира край Пловдив
07:55 / 01.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
10:00 / 04.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Новопостроен "елитен" жилищен комплекс в Пловдив е под вода
09:39 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS