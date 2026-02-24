Арести в Пловдивска област

© Автори на домови кражби в няколко населени места от Пловдивска област са разкрити в резултат на усилена работа от служителите на реда. В полицията в Карлово бил задържан 29-годишен криминално проявен мъж, който в средата на декември м.г. откраднал музикална тонколона от частен адрес в Сопот.



Пак там попаднал и 57-годишен, влязъл през последните два месеца противозаконно в имотите на двама жители на селата Кърнаре и Иганово и задигнал пари и различни вещи.



Междувременно, в хода на разследване по сигнал от края на ноември м.г., криминалисти от РУ-Първомай влезли в дирите на тяхна познайница, на 53 години, която откраднала два златни пръстена от къща в село Дълбок извор.



При залавянето им извършителите са направили самопризнания, а част от отнетата чужда собственост е намерена и иззета. Документирането на досъдебните производства продължава.