Арести в Пловдивска област
Пак там попаднал и 57-годишен, влязъл през последните два месеца противозаконно в имотите на двама жители на селата Кърнаре и Иганово и задигнал пари и различни вещи.
Междувременно, в хода на разследване по сигнал от края на ноември м.г., криминалисти от РУ-Първомай влезли в дирите на тяхна познайница, на 53 години, която откраднала два златни пръстена от къща в село Дълбок извор.
При залавянето им извършителите са направили самопризнания, а част от отнетата чужда собственост е намерена и иззета. Документирането на досъдебните производства продължава.
