89-годишна жена почина в болница, след като бе ударена от кола на заден ход

© Съобщение от ОД МВР Пловдив:



На сигнал за възникнало произшествие с пострадала възрастна жена се отзовали вчера сутринта служителите на реда в Асеновград.



Според предварителната информация на обособен паркинг в междублоково пространство в квартал "Запад“ извършващ маневра на заден ход лек автомобил ударил 89-годишна пешеходка.



Пострадалата била транспортирана в болница, откъдето по-късно било съобщено, че е издъхнала. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на 52-годишния водач на колата са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.