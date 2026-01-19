ЗАРЕЖДАНЕ...
|63-годишна жена е загиналата шофьорка от тежката катастрофа в Пловдивска област
Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен около 13:00 ч., информира МВР-Пловдив
По първоначална информация лек автомобил "Тойота“, управляван от 63-годишна жена, е излязъл внезапно извън пътното платно, преминал е през крайпътна канавка и се е ударил в дърво.
Пристигналият на място екип на Спешна медицинска помощ е констатирал смъртта на водачката.
Местопроизшествието е запазено, като е извършен оглед от служители на Районното управление в Карлово.
Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват в рамките на образувано досъдебно производство.
