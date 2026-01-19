ИЗПРАТИ НОВИНА
63-годишна жена е загиналата шофьорка от тежката катастрофа в Пловдивска област
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:23
©
СНИМКА: АРХИВ
За тежка катастрофа, която се случила вчера между Сопот и Карлово, информира по-рано днес Plovdiv24.bg.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен около 13:00 ч., информира МВР-Пловдив

По първоначална информация лек автомобил "Тойота“, управляван от 63-годишна жена, е излязъл внезапно извън пътното платно, преминал е през крайпътна канавка и се е ударил в дърво.

Пристигналият на място екип на Спешна медицинска помощ е констатирал смъртта на водачката.

Местопроизшествието е запазено, като е извършен оглед от служители на Районното управление в Карлово.

Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват в рамките на образувано досъдебно производство.







Само в България населението разбира повече за пътната безопасност от експертите де...
0
 
 
Аре сега да ги видя кво ши кажат феновете на идеята да махнат мантинелите по околовръсното...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

