63-годишна жена е загиналата шофьорка от тежката катастрофа в Пловдивска област

© СНИМКА: АРХИВ За тежка катастрофа, която се случила вчера между Сопот и Карлово, информира по-рано днес Plovdiv24.bg.



Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен около 13:00 ч., информира МВР-Пловдив



По първоначална информация лек автомобил "Тойота“, управляван от 63-годишна жена, е излязъл внезапно извън пътното платно, преминал е през крайпътна канавка и се е ударил в дърво.



Пристигналият на място екип на Спешна медицинска помощ е констатирал смъртта на водачката.



Местопроизшествието е запазено, като е извършен оглед от служители на Районното управление в Карлово.



Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват в рамките на образувано досъдебно производство.