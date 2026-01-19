Тежка катастрофа в Пловдивско, има загинал

© Plovdiv24.bg Архив Гражданин е загинал след удар в предпазна ограда вчера, информира Plovdiv24.bg.



Инцидентът е станал около 13 часа в участъка между градовете Карлово и Сопот, сочи интерактивната карта за пътни злополуки на Министерството на вътрешните работи.



Няма други участници и ранени в катастрофата.



Причините как се е стигнало до инцидента се изясняват. Не е ясна и възрастта на водача.