60-годишен водопровод остави Асеновград за 48 часа без вода, днес аварията щяла да бъде възстановена

© Сериозно недоволство сред жителите на Асеновград предизвика голяма водопроводна авария, която за втори пореден ден остави без вода пет квартала в града. Въпреки усилията на екипите, водоподаването все още не е напълно възстановено.



По думите на потърпевшите проблемът не е инцидентен, а системен. Местният жител Димитър Бабреков заяви, че аварията е възникнала на спукан магистрален водопровод, който захранва значителна част от града.



"Проблемът е, че водопроводът се спука под сграда, която вече е построена с всички необходими разрешителни и със знанието на отговорните институции. Последните два дни наблюдаваме прехвърляне на отговорността, а потърпевши са гражданите, които останаха без вода“, коментира пред БНТ Бабреков.



Сходно мнение изрази и Петя Пиляфова, жителка на един от засегнатите квартали и майка на две малки деца.



"Това не е единичен случай. Поне веднъж на две седмици оставаме без вода за часове. За този инцидент някой е дал разрешително. Справям се с бутилки с вода, но не е нормално в 21 век да живеем по този начин“, каза тя.



От ВиК – Пловдив уточняват, че дружеството не издава разрешителни за строеж. Главният инженер инж. Йордан Чемишев посочи, че водопроводът е изграден преди 60–70 години и е силно амортизиран.



"Дали строителството в непосредствена близост е допринесло за аварията, не мога да кажа. Съвместно с общината търсим вариант за изместване на водопровода“, заяви Чемишов.



Междувременно от община Асеновград съобщиха, че започва проверка на цялата документация по случая, която ще бъде предоставена на прокуратурата.



"През 2001 година е разработен подробен устройствен план за зоната, в който водопроводът е отразен в уличното платно. Общината работи с тези документи и смятаме, че не носи вина. Те ще бъдат предоставени на прокуратурата с искане за разследване“, обясни зам.-кметът с ресор "Строителство“ инж. Стоян Димитров.



От ВиК – Пловдив допълниха, че е необходима цялостна подмяна на водопровода, за която ще се търсят допълнителни финансови средства.



Очакванията са водоподаването в засегнатите квартали да бъде възстановено в рамките на днешния ден.