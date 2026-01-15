ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|60-годишен водопровод остави Асеновград за 48 часа без вода, днес аварията щяла да бъде възстановена
По думите на потърпевшите проблемът не е инцидентен, а системен. Местният жител Димитър Бабреков заяви, че аварията е възникнала на спукан магистрален водопровод, който захранва значителна част от града.
"Проблемът е, че водопроводът се спука под сграда, която вече е построена с всички необходими разрешителни и със знанието на отговорните институции. Последните два дни наблюдаваме прехвърляне на отговорността, а потърпевши са гражданите, които останаха без вода“, коментира пред БНТ Бабреков.
Сходно мнение изрази и Петя Пиляфова, жителка на един от засегнатите квартали и майка на две малки деца.
"Това не е единичен случай. Поне веднъж на две седмици оставаме без вода за часове. За този инцидент някой е дал разрешително. Справям се с бутилки с вода, но не е нормално в 21 век да живеем по този начин“, каза тя.
От ВиК – Пловдив уточняват, че дружеството не издава разрешителни за строеж. Главният инженер инж. Йордан Чемишев посочи, че водопроводът е изграден преди 60–70 години и е силно амортизиран.
"Дали строителството в непосредствена близост е допринесло за аварията, не мога да кажа. Съвместно с общината търсим вариант за изместване на водопровода“, заяви Чемишов.
Междувременно от община Асеновград съобщиха, че започва проверка на цялата документация по случая, която ще бъде предоставена на прокуратурата.
"През 2001 година е разработен подробен устройствен план за зоната, в който водопроводът е отразен в уличното платно. Общината работи с тези документи и смятаме, че не носи вина. Те ще бъдат предоставени на прокуратурата с искане за разследване“, обясни зам.-кметът с ресор "Строителство“ инж. Стоян Димитров.
От ВиК – Пловдив допълниха, че е необходима цялостна подмяна на водопровода, за която ще се търсят допълнителни финансови средства.
Очакванията са водоподаването в засегнатите квартали да бъде възстановено в рамките на днешния ден.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Манол Генов: Тежката ситуация с аварията по магистралния водопров...
17:10 / 14.01.2026
Кметът на Асеновград: Скъпи съграждани, разбирам напълно напрежен...
10:58 / 14.01.2026
Двойната смърт в Пловдивско е заради задушаване от газов котлон
13:17 / 13.01.2026
Завод за кроасани фалира, но няма продаване, независимо, че ценат...
15:21 / 11.01.2026
16 инициативи предлага кметът на Карлово на МК за годишнината от ...
22:35 / 09.01.2026
Трима нападнаха един в Асеновград
18:30 / 08.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS