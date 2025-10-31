ЗАРЕЖДАНЕ...
|4.3 милиона лева потичат към пловдивско село
"Хората в Куртово Конаре чакат канализация от поколения. Сега, с осъществяването на този проект една от най-важните крачки за това е направена. Това е не просто строителен проект, това е изпълнение на дългогодишен ангажимент към хората. Целта ни е всяко населено място в общината да има съвременна инфраструктура, която да отговаря на нуждите на нашето време. Инвестициите в базови услуги като канализация, водопровод и пътища са в основата на устойчивото развитие и на по-доброто качество на живот, заяви кметът Петър Неделев след подписването на договора.
Строително-монтажните дейности включват пълния обем от операции, материали и ресурси, необходими за изграждането на колектор и съоръженията към него – изкопни работи, полагане на тръбопроводи, монтаж на шахти и оборудване, както и изграждане на електрически и автоматични системи за управление, както и финално почистване и възстановяване на засегнатите терени.
Проектът е дългоочаквана инвестиция за жителите на Куртово Конаре и ключова стъпка за подобряване на инфраструктурата в общината. Така ще се подобрят битовите условия, ще намалее риска от замърсяване на почвите и водите, а това от своя страна ще допринесе за опазването на природата.
