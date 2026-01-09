16 инициативи предлага кметът на Карлово на МК за годишнината от Априлското въстание

© Подробен списък с предложение за финансиране на инициативи, свързани с отбелязването на 150 години от Априлското въстание, изпрати кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов до министъра на културата Мариан Бачев. Общината предлага 16 мащабни събития, като е планирано те да се проведат през месеците април, май, юни, септември и ноември.



Сред тях са Дни на възрожденската и патриотична песен, научни конференции; ретроспективни изложби, посветени на Априлската епопея, туристически походи, исторически състезания, танцови спектакли, Фестивал на детско-юношеските гвардейски духови оркестри от цялата страна, поставяне барелеф на лейди Емили Странгфорд в град Клисура и др.



"Убеден съм, че с подкрепата на Министерството на културата ще бъде възможно реализирането на значими културни, образователни и възпоменателни събития с национален отзвук, които подобаващо да отбележат кръглата годишнина.“, се казва в писмото. В него д-р Кабаиванов подчертава, че като родно място на Васил Левски и град с утвърдена роля в националноосвободителните борби, Карлово приема с особена отговорност участието си в подготовката и реализирането на достойна и съдържателна програма за честванията.



Според кмета на Карлово предложените инициативи са насочени към съхраняване на историческата памет, популяризиране идеалите на Априлското въстание и ангажиране на широк кръг от обществото – ученици, културни дейци, научни среди и граждани.