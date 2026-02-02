© виж галерията Кметът на община Асеновград Христо Грудев връчи 100-килограмовия овен на победителя в народните (пехливански) борби, провеждащи се традиционно в местността "Св. Трифон“ на 1-ви февруари. Първенецът, 32-годишният Мирослав Киров от с. Крушаре, се пребори на финала срещу Цветан Евтимов – представител на сливенската школа, роден в Горна Оряховица и национален състезател.



Победителят е с немалко отличия в борбата. Мирослав е вицеевропейски шампион и бронзов медалист на Европейско първенство за мъже. Печелил е III място на Световен шампионат за юноши. Общо 15 пъти е шампион на България, като е и дългогодишен национален състезател. Родом е от с Крушаре - родното място на Станка Златева.



"Днес, на Трифон Зарезан, Асеновград отново показа уважение към традицията за провеждането на народните борби. Времето беше сурово – студ, сняг, истинска зима. Но хората дойдоха. Стояха, гледаха, подкрепяха. И точно това направи деня истински. Народните борби не са просто състезание. Те са памет, характер и връзка между поколенията. Радвам се, че въпреки всичко, традицията беше спазена и празникът – споделен. Благодаря на борците, на организаторите и на всички асеновградчани, които избраха да бъдат част от този ден. Когато сме заедно, Асеновград има сила – във всяко време“, посочи кметът д-р Грудев.



Програмата за празника на виното в Асеновград започна още в 10:00 ч. пред паметника на Аристи Чорбаджака в града. Зам.-кметът инж. Петър Петров поднесе пръчки от лозя и преля със станимашки мавруд. Така бе почетена паметта на легендарния майстор-винар, прочул Асеновград по целия свят със своята малага. Веднага след това, се проведоха и народните борби и веселие в местността "Св. Трифон". Там беше отслужен молебен за здраве и благоденствие от архиерейския наместник отец Никола Янев и асеновградски свещеници. Немалко на брой смелчаци се изправиха на тепиха и премериха сили, в борба за наградата – 100-килограмовият овен, въпреки студа и сериозния снеговалеж.