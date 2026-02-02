ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
100-килограмов овен за победителя в пехливански борби
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:01Коментари (0)499
©
виж галерията
Кметът на община Асеновград Христо Грудев връчи 100-килограмовия овен на победителя в народните (пехливански) борби, провеждащи се традиционно в местността "Св. Трифон“ на 1-ви февруари. Първенецът, 32-годишният Мирослав Киров от с. Крушаре, се пребори на финала срещу Цветан Евтимов – представител на сливенската школа, роден в Горна Оряховица и национален състезател.

Победителят е с немалко отличия в борбата. Мирослав е вицеевропейски шампион и бронзов медалист на Европейско първенство за мъже. Печелил е III място на Световен шампионат за юноши. Общо 15 пъти е шампион на България, като е и дългогодишен национален състезател. Родом е от с Крушаре - родното място на Станка Златева.

"Днес, на Трифон Зарезан, Асеновград отново показа уважение към традицията за провеждането на народните борби. Времето беше сурово – студ, сняг, истинска зима. Но хората дойдоха. Стояха, гледаха, подкрепяха. И точно това направи деня истински. Народните борби не са просто състезание. Те са памет, характер и връзка между поколенията. Радвам се, че въпреки всичко, традицията беше спазена и празникът – споделен. Благодаря на борците, на организаторите и на всички асеновградчани, които избраха да бъдат част от този ден. Когато сме заедно, Асеновград има сила – във всяко време“, посочи кметът д-р Грудев.

Програмата за празника на виното в Асеновград започна още в 10:00 ч. пред паметника на Аристи Чорбаджака в града. Зам.-кметът инж. Петър Петров поднесе пръчки от лозя и преля със станимашки мавруд. Така бе почетена паметта на легендарния майстор-винар, прочул Асеновград по целия свят със своята малага. Веднага след това, се проведоха и народните борби и веселие в местността "Св. Трифон". Там беше отслужен молебен за здраве и благоденствие от архиерейския наместник отец Никола Янев и асеновградски свещеници. Немалко на брой смелчаци се изправиха на тепиха и премериха сили, в борба за наградата – 100-килограмовият овен, въпреки студа и сериозния снеговалеж.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Трифон Зарезан бе отбелязан в Дъбене с музика и хубаво вино
17:36 / 01.02.2026
За още по-ниска цена продават фабрика в пловдивско село
08:39 / 31.01.2026
Започват да правят новия водопровод в Асеновград
11:33 / 28.01.2026
Готов е най-новият мост в Пловдивско
10:46 / 28.01.2026
Временна организация на движение във връзка с ремонтни дейности
08:32 / 28.01.2026
Община Карлово засилва контрола върху паркирането по тротоарите в...
09:45 / 27.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелици и навявания
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелици и навявания
14:20 / 31.01.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Евровизия 2026
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Умуват за сградата на БНБ на Главната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: