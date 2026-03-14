100 години празнува Дядо Кольо от едно от най-старите пловдивски села
Цял живот е работил като кантонер на гарите в Труд и "Филипово". Сега любимото му занимание е да играе карти в местния пенсионерски клуб. Там дядо Кольо събра близки и приятели, за да ги почерпи за своя юбилей. Специални гости на събитието бяха кметът на Община "Марица" Димитър Иванов и кметът на Манолско Конаре Иван Кузев. Въпреки достолепната си възраст, дядо Кольо ги посрещна на крака.
Кметът на общината поднесе на юбиляра букет, кошница с плодове и лакомства, парична сума, както и поздравителен адрес.
"Желаем ти много здраве и още дълги години да се радваш на своето голямо семейство. А след време да дойдеш и на нашите юбилеи", пожела Димитър Иванов на столетника.
По време на срещата дядо Кольо сподели, че се чувства добре и не се оплаква от здравето си.
"Нямам от какво да се оплаквам на тези години. С очите съм добре, мога да чета. С едното ухо не чувам, но другото ми е добре", сподели дядо Кольо.
Кметът на Манолско Конаре Иван Кузев припомни, че преди около 15 години също е бил отбелязан 100-годишен юбилей на дама от селото.
Село Манолско Конаре е създадено около 1700 година. Първоначално то се намира край реката в местността "Юртища“, на около 2 километра западно от сегашното се местоположение. Около 1800 година чумна епидемия убива повечето жители. Останалите живи изгарят всичко, някои от тях се заселват в село Маноле, други – в съседното село Чакъре (Ясно поле), а шест-седем семейства си правят къщи на сегашното място отново край реката. Името на селото произхожда от пастирите – коняри от село Маноле, които са отглеждали коне за нуждите на Османската империя.
