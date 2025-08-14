ИЗПРАТИ НОВИНА
Звездните тенори се завръщат в Пловдив на 2 септември
22:30
След феноменалния успех на проекта ЗВЕЗДНИТЕ ТЕНОРИ през изминалите две години и гастролите в повече от 40 града в страната, Видинският симфоничен оркестър и  великолепните тенори, Разван Сарару (Румъния),  Марио Николов, Стефан Петков и Андрея Мирчев (България), под диригентската палка на маестро Петър Димитров, подготвят второ издание с изцяло нова програма THE STAR TENORS "VOL.2" за своите многобройни почитатели.

На 2 септември от 19.30 ч. в Пловдив, Дом на културата "Борис Христов", е премиерата на второто издание на проекта. ЗВЕЗДНИТЕ ТЕНОРИ, изявени солисти от класическата музикална сцена, отново ще поведат почитателите на красивата музика към неповторимо музикално изживяване, като изпълнят любими произведения,  образци от световния теноров репертоар.

Събитието ще бъде нещо повече от концерт, това е музикално шоу,  среща с величието на теноровото изкуство.

Любителите на стойностната музика ще имат удоволствието да чуят най-популярните оперни и оперетни арии, и песни от Средиземноморието - италиански канцонети и испански сарсуели.







