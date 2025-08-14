ЗАРЕЖДАНЕ...
|Звездните тенори се завръщат в Пловдив на 2 септември
На 2 септември от 19.30 ч. в Пловдив, Дом на културата "Борис Христов", е премиерата на второто издание на проекта. ЗВЕЗДНИТЕ ТЕНОРИ, изявени солисти от класическата музикална сцена, отново ще поведат почитателите на красивата музика към неповторимо музикално изживяване, като изпълнят любими произведения, образци от световния теноров репертоар.
Събитието ще бъде нещо повече от концерт, това е музикално шоу, среща с величието на теноровото изкуство.
Любителите на стойностната музика ще имат удоволствието да чуят най-популярните оперни и оперетни арии, и песни от Средиземноморието - италиански канцонети и испански сарсуели.
