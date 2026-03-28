Не са много пловдивчаните, които знаят, че на мястото на днешните "Копчета“ и фонтана с пеликаните някога се е издигала внушителна многоцветна джамия, доминирала пейзажа в продължение на векове, информира Plovdiv24.bg. Историята на площад "Стефан Стамболов“ е изпълнена с неочаквани обрати – от ориенталски храм и луксозни хотели до прочута кебапчийница с комин колкото минаре.
В миналото днешният административен център на града е бил дом на Аладжа джамия (Шарената джамия), построена вероятно през XV век. Тя е била богато облицована с многоцветни плочки, но в началото на XX век градските управници решават, че Пловдив трябва да се раздели с ориенталския си облик в името на модерното европейско развитие.
Архитектурната трансформация на площада започва с хотел "Молле“, който е построен през 1908 г. по проект на италианеца Мариано Пернигони. По-късно е издигната община Пловдив (бившият Окръжен съвет) между 1912 и 1914 г.
На мястото на съборената джамия през 30-те години изниква Домът на изкуствата и печата.
Любопитен етап от историята на мястото е 50-те години на миналия век. Тогава върху разчистените терени се появява легендарната кебапчийница "Септември“. Нейният комин е бил толкова висок, че пловдивчани често го сравнявали с изчезналото минаре на джамията.
Едва през 60-те години жилищният квартал в района е окончателно разчистен, за да се оформи днешният просторен площад. По-късно е добавен и емблематичният шадраван с пеликаните, който днес е неизменна част от снимките на всеки турист.
даДнешното си име площадът получава през 1997 г., когато е поставен и паметникът на държавника Стефан Стамболов. Седалките около чинарите, известни като "Копчетата“, остават най-популярното място за срещи в града, а паметната плоча пред паметника пренася пожеланията на пловдивчани от 2000-ната година към бъдещите поколения в третото хилядолетие.
