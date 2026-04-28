Напрежението сред студентската общност в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“ ескалира, след като стотици отличници останаха извън класирането за стипендии през текущия семестър. В официален отговор на ситуацията, Студентският съвет (СС) изпрати днес отворено писмо до министъра на образованието и науката проф. Сергей Игнатов и председателя на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) Ангел Стойков, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Основният проблем, посочен в писмото, е несъответствието между нормативните промени и реалното финансово обезпечаване. Вследствие на актуализациите в постановление на МС, кръгът на студентите, имащи право на стипендия, е бил разширен - стъпка, която Студентският съвет определя като положителна по същество.

Въпреки това, липсата на пропорционално увеличение на бюджетните средства е довела до сериозен дисбаланс. В резултат на това значителен брой студенти с високи академични постижения не получават финансова подкрепа, тъй като наличният ресурс се изчерпва бързо поради увеличения брой кандидати.

От Студентския съвет на ПУ заявяват, че осигуряването на достатъчно средства е "ключов елемент за гарантиране на равен достъп и предвидимост в системата“. Те настояват за гарантиране на адекватно финансиране, което да отразява реалния брой на правоимащите студенти; създаване на предвидим и устойчив механизъм за разпределение на средствата и баланс между социалната достъпност и стимулирането на високите академични резултати.

Позицията не е само на ръководството на Студентския съвет, а е подкрепена от мащабна подписка. Към 26 април 2026 г. точно 2172 студенти от Пловдивския университет са положили своите подписи под исканията, заявявайки своята готовност за отстояване на правата си.

"Това показва, че проблемът не е индивидуален – той засяга цялата студентска общност. Достъпът до образование и подкрепата за успеха не трябва да бъдат компромис“, подчертават от СС.

Писмото, подписано от председателя на СС на ПУ "Паисий Хилендарски“ Димитър Стоянов, завършва с призив за конструктивен подход. Студентите очакват официално становище от страна на Министерството на образованието и науката относно възможностите за отпускане на допълнителен финансов ресурс и конкретни срокове за предприемане на действия.

От Студентския съвет изразяват пълна готовност за участие в дискусии и работни срещи, за да се намери дългосрочно и устойчиво решение, което да защити интересите на бъдещите специалисти на България.