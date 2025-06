Живко Петров и JP3 дават старт на фестивала "Лято в Стария град"

© Виртуозният изпълнител Живко Петров и групата JP3 с контрабасиста Димитър Карамфилов и барабаниста Димитър Семов ще дадат началото на фестивала "Лято в Стария град“ на 4 юни от 19 часа в пространството пред Градската художествена галерия на ул. "Съборна“ 14А.



"Ще представим нашия шести албум “Beyond the flesh" и ще направим кратка ретроспекция от най-големите хитове на триото, написани през години - от “Understandable", през “It’s a dream" през “Change the way" и, разбира се, ще посвирим и музика от филма на Димитър Стоянович - “Плът". Ще направим един хубав концерт с най-добрите пиеси на триото“, разказва Живко Петров дни преди събитието, което е с вход свободен.



След силния дебют през 2024 г., "Лято в Стария град“ се завръща с още по-богата и пъстра програма, насочена както към пловдивчани, така и към хилядите туристи, които избират града за своята лятна дестинация.



Организиран от Агенция "Антракт“ с подкрепата на Община Пловдив, фестивалът има амбицията да превърне архитектурно-историческия резерват в оживена сцена на културния живот – от началото на юни до края на август. Миналата година събитията привлякоха хиляди посетители, а оживените калдъръмени улички се изпълниха с музика, театър, турове из забележителностите и усмивки. Именно този отклик от публиката вдъхновява организаторите да надградят формата с още по-широка програма.



Тя ще предложи концерти с участие на знакови имена от българската сцена като Живко Петров и Теодосий Спасов, културно-исторически турове с екскурзоводи, които разказват увлекателно и достъпно за тайните и легендите на Стария Пловдив, куиз игри с награди на различни емблематични локации, куклен театър и творчески работилници за деца, водени от режисьора и композитор Петя Недева. На Седмото тепе отново ще има стендъп комедия и латино танци. Почитателите на изобразителното изкуство ще имат рядката възможност да видят ретроспективна изложба на пловдивския художник Христо Александров и младия талант Лазар Митев.



В програмата е включено и кулинарно събитие, на което посетителите ще имат възможност да опитат позабравени филибелийски ястия като бумбар и жабешки бутчета.



С вход свободен за всички събития, фестивалът утвърждава своята мисия – да направи културата достъпна, живото преживяване – вдъхновяващо, а Стария град – още по-близък до сърцата на хората.



Програмата на "Лято в Стария град" ще откриете на страницата на фестивала във Фейсбук.