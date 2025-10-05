© Plovdiv24.bg виж галерията Жителите на Каменица 1 вече над две години се оплакват от проблема с отпадъците на улица Иларион Макариополски 37. Контейнерите за разделно събиране се изпразват редовно всяка сутрин, включително в неделя, но до края на деня около тях неизменно се трупат кашони, чували и обемни опаковки.



Работничките на "Чистота“ се опитват сутрин да прибират разпиленото, но проблемът се възпроизвежда и жителите остават с усещането, че сметището се появява отново всеки ден.



Най-сериозно е положението в неделя, когато няма кой да обере отпадъка около съдовете, а кварталът остава изправен пред непрекъснат хаос. Жителите разполагат с архив от снимки, които проследяват ситуацията през последните две години, а последните заснемания са от 5 октомври 2025 година.



Те се питат дали ще има следобедно или вечерно обслужване на контейнерите, дали ще бъде поставен допълнителен съд за картон и как общината и "Екопак“ ще ограничат оставянето на отпадъци около контейнерите чрез табели, контрол или санкции.



Въпросите им включват и супермаркет "Примо“, който в късните часове изхвърля отпадъци нерегламентирано, докато "Лидъл“ с по-голямото си количество отпадъци не тормози живущите.



Жителите настояват за мерки, които да върнат чистотата в квартала и да сложат край на ежедневното сметище, което се появява пред домовете им.